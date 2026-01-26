Đỗ xe máy trên vỉa hè TP.HCM theo hướng dẫn hàng quán: Ai bị CSGT phạt?

Nhiều người dân tại TP.HCM cho biết họ đỗ xe máy trên vỉa hè theo hướng dẫn của nhân viên quán ăn, quán cà phê hoặc người trông giữ xe. Tuy nhiên, khi lực lượng CSGT kiểm tra, không ít trường hợp vẫn bị lập biên bản xử phạt, thậm chí bị ghi hình phạt nguội.

CSGT ghi hình phạt nguội xe máy đỗ trên vỉa hè ở khu trung tâm ẢNH: NGUYỄN ANH

Theo ghi nhận, trong các đợt tuần tra xử lý trật tự đô thị những ngày gần đây, CSGT phát hiện nhiều trường hợp xe máy đỗ tràn lan trên vỉa hè, trước cửa hàng, quán ăn, thậm chí, nhiều nơi đỗ xe tràn xuống cả lòng đường.

Tại các tuyến đường như Bình Thọ, Lương Khải Siêu, Bác Ái (phường Thủ Đức), Đội CSGT Cát Lái, thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM không chỉ xử lý trực tiếp các trường hợp vi phạm mà còn ghi hình phạt nguội gần 100 trường hợp xe máy đỗ trên vỉa hè và ô tô đỗ sai quy định.

Không chỉ người gửi xe bị xử phạt, nhiều chủ bãi giữ xe tự phát, cơ sở kinh doanh tổ chức trông giữ xe trái phép trên vỉa hè cũng bị lực lượng chức năng lập biên bản. Tại khu vực trung tâm TP.HCM, một số quán cà phê, nhà hàng bị xử phạt vì biến vỉa hè thành bãi giữ xe cho khách.

Đỗ xe máy trên vỉa hè theo hướng dẫn của hàng quán, nhiều người điều khiển phương tiện bị phạt ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Trong đợt ra quân này, lực lượng CSGT và công an phường còn tập trung xử lý tại các khu vực quanh chợ, tuyến đường thường xuyên bị lấn chiếm để buôn bán, tập kết vật dụng, khiến vỉa hè không còn lối cho người đi bộ. Nhiều trường hợp bị yêu cầu thu dọn, trả lại không gian công cộng.

Đỗ xe máy trên vỉa hè theo hướng dẫn hàng quán có bị phạt?

Theo lãnh đạo một đội CSGT, luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định vỉa hè là phần đường dành cho người đi bộ. Người điều khiển phương tiện chỉ được dừng, đỗ xe tại nơi có lề đường rộng hoặc khu đất ngoài phần đường xe chạy.

Trên đường phố, người dân chỉ được dừng, đỗ xe sát lề đường hoặc vỉa hè bên phải theo chiều đi; bánh xe gần nhất không được cách lề, vỉa hè quá 0,25 m và không gây cản trở, mất an toàn cho người và phương tiện khác.

Theo CSGT, việc "nghe theo quán" không phải là căn cứ để miễn trách nhiệm khi vi phạm ẢNH: VŨ PHƯỢNG

CSGT lưu ý, người dân chỉ được đỗ xe trên vỉa hè khi khu vực đó có biển báo cho phép, vạch sơn quy định chỗ đỗ hoặc được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản, như trước trụ sở cơ quan nhà nước hoặc khu vực đã được quy hoạch.

Đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cũng khẳng định, vỉa hè chủ yếu phục vụ người đi bộ và hạ tầng kỹ thuật. Trường hợp muốn sử dụng tạm vào mục đích khác phải xin phép; nếu đủ điều kiện mới được cấp phép có thời hạn và vẫn phải chừa lối cho người đi bộ.

Theo CSGT, trong thực tế, nhiều trường hợp người dân đỗ xe trên vỉa hè do nhân viên quán ăn, quán cà phê hướng dẫn. Tuy nhiên, việc "nghe theo quán" không phải là căn cứ để miễn trách nhiệm.

"Không chỉ người gửi xe mà cả cơ sở kinh doanh tổ chức trông giữ xe trái phép cũng bị xử lý. Việc lấn chiếm vỉa hè để buôn bán, giữ xe là hành vi vi phạm pháp luật", đại diện CSGT nhấn mạnh.

Theo Nghị định 168/2024, hành vi dừng, đỗ xe máy trên vỉa hè trái phép có thể bị phạt từ 400.000 - 600.000 đồng, tùy mức độ vi phạm. Lực lượng chức năng khẳng định sẽ tiếp tục duy trì kiểm tra, xử lý để lập lại trật tự đô thị, trả lại vỉa hè cho người đi bộ.