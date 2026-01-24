Đỗ xe máy trên vỉa hè: CSGT TP.HCM ghi hình phạt nguội gần 100 trường hợp

Tối 23.1, Đội CSGT Cát Lái, thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Thủ Đức triển khai lực lượng kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên các đường Bình Thọ, Lương Khải Siêu và Bác Ái. Bên cạnh xử phạt trực tiếp, CSGT cũng ghi hình phạt nguội nhiều người vi phạm lỗi đỗ xe máy trên vỉa hè, đỗ ô tô nơi có biển cấm đỗ xe.

CSGT Cát Lái ghi hình phạt nguội xe máy đỗ trên vỉa hè ở phường Thủ Đức ẢNH: PC08

Các tuyến đường này từng là trung tâm của TP.Thủ Đức cũ, nơi tập trung dày đặc các nhà hàng, quán ăn và cơ sở kinh doanh dịch vụ. Trong thời gian dài, tình trạng người dân đỗ xe máy trên vỉa hè, thậm chí đỗ xuống cả lòng đường; dựng mái che, bày bàn ghế, đặt bảng hiệu, xe đẩy để buôn bán diễn ra phổ biến, gây cản trở giao thông và làm mất mỹ quan đô thị.

Qua ghi nhận thực tế, nhiều đoạn vỉa hè gần như bị "bít kín", người đi bộ phải xuống lòng đường để di chuyển, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhất là vào buổi tối khi lượng phương tiện tăng cao.

CSGT TP.HCM thường xuyên tuần tra kiểm soát xử lý cả ngày lẫn đêm ở khu vực này ẢNH: PC08

Những ngày qua, tổ công tác đã liên tục ra quân cả ban ngày lẫn ban đêm tại khu vực này, yêu cầu các hộ kinh doanh chấp hành quy định, tháo dỡ các hạng mục lấn chiếm, không tái diễn tình trạng buôn bán, đậu đỗ phương tiện sai quy định.

Đối với các trường hợp xe máy dừng, đỗ trên vỉa hè, lòng đường nhưng không có chủ xe tại chỗ, lực lượng CSGT sử dụng thiết bị ghi hình để xử phạt nguội, bảo đảm xử lý triệt để, không bỏ lọt vi phạm.

Chỉ trong khoảng 1 giờ kiểm tra, tổ công tác đã lập biên bản nhiều trường hợp; đồng thời ghi hình phạt nguội 12 ô tô và 75 xe máy vi phạm các quy định về dừng, đỗ phương tiện.

Với những trường hợp không có chủ xe ở thời điểm xử lý, CSGT sẽ ghi hình phạt nguội ẢNH: PC08

CSGT sẽ xử lý nghiêm lỗi đỗ xe máy trên vỉa hè

Sau quá trình xử lý, lực lượng chức năng kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở người dân và các hộ kinh doanh tự giác chấp hành, không lấn chiếm không gian công cộng. CSGT cho biết sẽ tiếp tục quay lại kiểm tra định kỳ, nếu phát hiện tái phạm sẽ kiên quyết xử lý nghiêm.

Công an phường Tây Thạnh xử lý lấn chiếm vỉa hè trên đường Phạm Văn Bạch ẢNH: DIỆU MI

Theo quy định, hành vi sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè để kinh doanh bị phạt từ 2 - 3 triệu đồng đối với cá nhân, từ 4 - 6 triệu đồng đối với tổ chức. Riêng lỗi đỗ xe máy trên vỉa hè có mức phạt từ 400.000 - 600.000 đồng mỗi trường hợp.

Không chỉ tại Đội CSGT Cát Lái, những ngày qua, các đội/trạm CSGT thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM liên tục phối hợp Công an phường, xã xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường ở các "điểm nóng".

Ghi nhận cho thấy, nhiều nơi tình trạng lấn chiếm vỉa hè đã có chuyển biến rõ nét, dần dần trả lại không gian cho người đi bộ. Ở những nơi tình hình trật tự đô thị phức tạp, các tổ công tác duy trì liên tục tuần tra, kiểm soát.

CSGT Tân Sơn Nhất phối hợp Công an phường Tây Thạnh tuần tra xử lý liên tục trên đường Phạm Văn Bạch ẢNH: DIỆU MI

Sau nhiều ngày vận động, tổ chức cho người dân ký cam kết, nhiều hộ kinh doanh đã chủ động tháo dỡ mái che, hàng hóa bày biện lấn chiếm vỉa hè vào bên trong.

Lực lượng chức năng khẳng định sẽ duy trì các đợt ra quân thường xuyên, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần lập lại trật tự an toàn giao thông và bảo đảm mỹ quan đô thị trên địa bàn.