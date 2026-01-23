Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

CSGT TP.HCM tổng kiểm soát xe chở khách, hàng hóa dịp Tết Bính Ngọ

Vũ Phượng
Vũ Phượng
23/01/2026 15:51 GMT+7

CSGT TP.HCM đồng loạt ra quân tổng kiểm soát xe chở khách, vận chuyển hàng hóa dịp Tết Bính Ngọ. CSGT sẽ kiểm tra các chành xe, xử lý những lỗi gây bức xúc trong dư luận.

Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại an toàn của người dân dịp Tết Bính Ngọ 2026, Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM đã tập trung kiểm soát, siết chặt hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa trên toàn địa bàn thành phố.

CSGT TP.HCM tổng kiểm soát vận tải hành khách, hàng hóa trước Tết Bính Ngọ - Ảnh 1.

CSGT siết kiểm soát xe kinh doanh vận tải, hàng hóa

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo Phòng CSGT, việc kiểm tra, xử lý được thực hiện quyết liệt, nghiêm minh, đúng quy trình và quy định của pháp luật, với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ". Mục tiêu là ngăn chặn tình trạng xe dù, bến cóc, chở hàng quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng xe… những hành vi gây bức xúc trong dư luận và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ghi nhận sáng 23.1, các tổ công tác thuộc Phòng CSGT đã đồng loạt ra quân, tiến hành kiểm tra nhiều chành xe, doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa. Lực lượng chức năng tập trung phát hiện, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực vận tải đường bộ và dịch vụ hỗ trợ vận tải, đặc biệt là các hành vi tổ chức, thành lập điểm bán vé, điểm đón, trả khách không đúng quy định trên địa bàn TP.HCM.

Trong quá trình kiểm tra, CSGT kết hợp rà soát, đối sánh các loại giấy tờ liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân, tổ chức; đồng thời kiểm soát giấy tờ của phương tiện và người điều khiển.

Với các trường hợp vi phạm như sử dụng rượu bia, ma túy, chở quá số người, vận chuyển chất cháy nổ, hàng nguy hiểm, hàng hóa không rõ nguồn gốc… lực lượng chức năng sẽ đình chỉ lưu hành hoặc tạm giữ phương tiện theo quy định.

CSGT TP.HCM tổng kiểm soát vận tải hành khách, hàng hóa trước Tết Bính Ngọ - Ảnh 2.

Nhiều lỗi vi phạm của tài xế xe khách, xe tải sẽ bị CSGT xử lý nghiêm

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Phòng CSGT khuyến cáo người dân khi có kế hoạch về quê hoặc du lịch bằng xe khách, tàu hỏa, máy bay cần chủ động sắp xếp lịch trình, đến sớm tại bến xe, nhà ga, sân bay để làm thủ tục đúng giờ.

Người dân nên đặt vé trực tiếp qua nhà xe hoặc mua tại bến, không bắt xe dọc đường nhằm tránh tình trạng nhồi nhét khách, bị "chặt chém" giá vé. Đồng thời, mỗi người dân cần chung tay với lực lượng chức năng trong việc nói không với "bến cóc, xe dù", góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp tết.

Tin liên quan

Danh sách xe máy bị CSGT phạt nguội lỗi đi trên vỉa hè ở Gò Vấp cũ

Danh sách xe máy bị CSGT phạt nguội lỗi đi trên vỉa hè ở Gò Vấp cũ

CSGT TP.HCM vừa công bố danh sách xe máy bị phạt nguội lỗi đi trên vỉa hè ở phường Gò Vấp, An Hội Tây (quận Gò Vấp trước đây).

CSGT tịch thu xe của người buông 2 tay, ngả lưng vào ghế khi lái xe máy

Đỗ xe máy trên vỉa hè: CSGT phạt nhiều trường hợp vi phạm ở trung tâm TP.HCM

Khám phá thêm chủ đề

CSGT CSGT TP.HCM Xe khách kinh doanh vận tải TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận