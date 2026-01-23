CSGT TP.HCM tổng kiểm soát xe chở khách, hàng hóa dịp Tết Bính Ngọ

Nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại an toàn của người dân dịp Tết Bính Ngọ 2026, Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM đã tập trung kiểm soát, siết chặt hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa trên toàn địa bàn thành phố.

CSGT siết kiểm soát xe kinh doanh vận tải, hàng hóa ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo Phòng CSGT, việc kiểm tra, xử lý được thực hiện quyết liệt, nghiêm minh, đúng quy trình và quy định của pháp luật, với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ". Mục tiêu là ngăn chặn tình trạng xe dù, bến cóc, chở hàng quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng xe… những hành vi gây bức xúc trong dư luận và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ghi nhận sáng 23.1, các tổ công tác thuộc Phòng CSGT đã đồng loạt ra quân, tiến hành kiểm tra nhiều chành xe, doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa. Lực lượng chức năng tập trung phát hiện, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực vận tải đường bộ và dịch vụ hỗ trợ vận tải, đặc biệt là các hành vi tổ chức, thành lập điểm bán vé, điểm đón, trả khách không đúng quy định trên địa bàn TP.HCM.

Trong quá trình kiểm tra, CSGT kết hợp rà soát, đối sánh các loại giấy tờ liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân, tổ chức; đồng thời kiểm soát giấy tờ của phương tiện và người điều khiển.

Với các trường hợp vi phạm như sử dụng rượu bia, ma túy, chở quá số người, vận chuyển chất cháy nổ, hàng nguy hiểm, hàng hóa không rõ nguồn gốc… lực lượng chức năng sẽ đình chỉ lưu hành hoặc tạm giữ phương tiện theo quy định.

Nhiều lỗi vi phạm của tài xế xe khách, xe tải sẽ bị CSGT xử lý nghiêm ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Phòng CSGT khuyến cáo người dân khi có kế hoạch về quê hoặc du lịch bằng xe khách, tàu hỏa, máy bay cần chủ động sắp xếp lịch trình, đến sớm tại bến xe, nhà ga, sân bay để làm thủ tục đúng giờ.

Người dân nên đặt vé trực tiếp qua nhà xe hoặc mua tại bến, không bắt xe dọc đường nhằm tránh tình trạng nhồi nhét khách, bị "chặt chém" giá vé. Đồng thời, mỗi người dân cần chung tay với lực lượng chức năng trong việc nói không với "bến cóc, xe dù", góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp tết.