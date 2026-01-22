Danh sách xe máy bị CSGT phạt nguội lỗi đi trên vỉa hè ở Gò Vấp cũ

Ngày 21.1, Đội CSGT Hàng Xanh, thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM công bố danh sách 138 xe máy bị phạt nguội vì lỗi đi trên vỉa hè trên địa bàn Gò Vấp trước đây.

Theo CSGT Hàng Xanh, nhằm xây dựng diện mạo đô thị văn minh, an toàn và trật tự, TP.HCM đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè. Đây được xem là chủ trương cần thiết, góp phần bảo đảm quyền lợi của người đi bộ, giảm ùn tắc giao thông và từng bước hình thành nếp sống văn minh trong cộng đồng.

Xe máy đi trên vỉa hè Gò Vấp cũ lọt vào camera phạt nguội ẢNH: DIỆU MI

Thực hiện chỉ đạo chung, Đội CSGT Hàng Xanh đã tăng cường xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó tập trung vào tình trạng xe máy đi trên vỉa hè - lỗi vi phạm phổ biến, gây mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Trên tuyến đường Quang Trung, đoạn qua địa bàn phường Gò Vấp và phường An Hội Tây, lực lượng CSGT đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, kết hợp giữa tuần tra trực tiếp và ghi hình phạt nguội. Chỉ trong thời gian ngắn, Đội CSGT Hàng Xanh đã ghi nhận và gửi thông báo vi phạm đối với 138 trường hợp xe máy đi trên vỉa hè.

CSGT đã tăng cường tuần tra và ghi hình phạt nguội lỗi đi trên vỉa hè ẢNH: DIỆU MI

Theo CSGT, các hình ảnh ghi nhận được là căn cứ để xử lý đúng quy định. Việc áp dụng phạt nguội giúp tăng hiệu quả quản lý, bảo đảm tính công bằng, minh bạch và góp phần răn đe, phòng ngừa vi phạm.

Đội CSGT Hàng Xanh đề nghị các chủ phương tiện có liên quan đến trụ sở đơn vị để phối hợp giải quyết, đồng thời chấm dứt hành vi vi phạm, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, trả lại vỉa hè đúng chức năng cho người đi bộ.

Theo Nghị định 168/2024, hành vi chạy xe máy đi trên vỉa hè bị phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Dù mức phạt cho lỗi đi xe máy trên vỉa hè khá cao nhưng nhiều người vẫn vi phạm ẢNH: DIỆU MI

Vào giờ cao điểm sáng, chiều, nhiều xe máy đi trên vỉa hè bị CSGT phạt nguội ẢNH: DIỆU MI

CSGT cũng khuyến cáo, vỉa hè là không gian dành cho người đi bộ. Việc sử dụng vỉa hè đúng mục đích không chỉ góp phần bảo đảm an toàn mà còn là tiêu chí quan trọng trong xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.

Ngoài ra, người dân có thể phản ánh các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông qua số điện thoại trực ban 028.3726.3803 để lực lượng chức năng kịp thời nắm bắt, xử lý, giữ gìn trật tự giao thông trên địa bàn.

Người dân tra cứu danh sách xe máy bị phạt nguội lỗi đi trên vỉa hè ở Gò Vấp cũ tại đây: