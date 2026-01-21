Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

CSGT tịch thu xe của người buông 2 tay, ngả lưng vào ghế khi lái xe máy

Vũ Phượng
Vũ Phượng
21/01/2026 10:41 GMT+7

Sau đoạn clip người đàn ông buông 2 tay, ngả lưng vào ghế khi lái xe máy gây xôn xao, CSGT TP.HCM đã nhanh chóng xác minh, tịch thu xe.

Ngày 21.1, Đội CSGT Bến Thành, thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cho biết vừa lập biên bản, tịch thu xe của người đàn ông buông 2 tay, ngả lưng vào ghế khi lái xe máy gây xôn xao mạng xã hội.

CSGT tịch thu xe của người buông 2 tay, ngả lưng vào ghế khi lái xe máy - Ảnh 1.

Người đàn ông buông 2 tay, ngả lưng vào ghế khi lái xe máy

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi nhận hình ảnh một người đàn ông điều khiển xe mô tô mang biển số 64C1 - 171.XX lưu thông trên đường Trần Hưng Đạo, xe không có gương chiếu hậu bên trái.

Trong quá trình di chuyển trên đường, người điều khiển phương tiện có mở loa nghe nhạc được lắp đặt phía trên bảng đồng hồ, đồng thời buông 2 tay khi đang điều khiển xe và ngả người ra phía sau dựa vào ghế được cố định trên yên xe.

Hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, người đàn ông cột 2 dây vải vào tay lái để ngả lưng ra ghế điều khiển xe. Hành vi này khiến nhiều người tranh luận xem liệu có phải là lỗi buông 2 tay khi lái xe hay không.

CSGT tịch thu xe của người buông 2 tay, ngả lưng vào ghế khi lái xe máy - Ảnh 2.

Chiếc xe được lắp thêm ghế bố để người điều khiển ngả lưng, điều khiển xe qua khăn rằn gắn vào tay lái

ẢNH: PC08

CSGT xác định đây là lỗi buông 2 tay khi lái xe. Do đó, CSGT Bến Thành đã xác minh, mời chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện nêu trên đến trụ sở đơn vị để giải quyết vụ việc vi phạm.

Ngày 17.1, tổ tuần tra kiểm soát Đội CSGT Bến Thành phát hiện người đàn ông điều khiển xe mô tô mang biển số 64C1-171.XX được phản ánh trong đoạn clip đang điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên đường trung tâm TP.HCM nên đã dừng phương tiện và mời về Đội CSGT Bến Thành để phối hợp giải quyết vụ việc.

Qua xác minh, người đàn ông điều khiển xe là ông C.Q.T (38 tuổi, quê Vĩnh Long, hiện sống ở TP.HCM). Sau khi được lực lượng CSGT giải thích về các quy định của pháp luật, ông C.Q.T đã thừa nhận những hành vi vi phạm của mình và cam kết sẽ không tái phạm về sau.

CSGT tịch thu xe của người buông 2 tay, ngả lưng vào ghế khi lái xe máy - Ảnh 3.

CSGT Bến Thành lập biên bản người đàn ông vi phạm

ẢNH: PC08

Đội CSGT Bến Thành đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông C.Q.T về hành vi người điều khiển phương tiện sử dụng thiết bị âm thanh (trừ thiết bị trợ thính); điều khiển xe không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển; buông cả hai tay khi đang điều khiển xe.

Theo Nghị định 168/2024, người vi phạm sẽ bị tịch thu xe, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trung bình 23 tháng. Ngoài ra, người vi phạm cũng bị phạt tiền 900.000 đồng vì điều khiển xe máy sử dụng thiết bị âm thanh và 500.000 đồng vì điều khiển xe không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển.

Đội CSGT Bến Thành khuyến cáo người dân phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc tự bảo đảm an toàn cho bản thân, gia đình và những người tham gia giao thông khác.

Đây là hành vi tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông và có thể dẫn đến những vụ tai nạn giao thông thương tâm. Việc tuân thủ pháp luật về trật tự, an toàn giao thông là giải pháp góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông, hạn chế được những thiệt hại về tính mạng, sức khỏe và tài sản của người dân khi tham gia giao thông.

Tin liên quan

Đỗ xe máy trên vỉa hè: CSGT phạt nhiều trường hợp vi phạm ở trung tâm TP.HCM

Đỗ xe máy trên vỉa hè: CSGT phạt nhiều trường hợp vi phạm ở trung tâm TP.HCM

Nhiều người đỗ xe máy trên vỉa hè trái phép đã bị lượng CSGT lập biên bản xử lý khi tuần tra, kiểm soát trật tự đô thị trên địa bàn phường Xuân Hòa (TP.HCM).

TP.HCM xử lý lấn chiếm vỉa hè: Dãy cửa hàng khu Chợ Lớn bất ngờ thu dọn

Đỗ xe máy trên vỉa hè: Công an phạt cả chủ bãi xe lẫn người gửi

Khám phá thêm chủ đề

CSGT buông 2 tay tịch thu xe ngả lưng vào ghế khi lái xe mạng xã hội CSGT TP.HCM Đội CSGT Bến Thành
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận