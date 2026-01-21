CSGT tịch thu xe của người buông 2 tay, ngả lưng vào ghế khi lái xe máy

Ngày 21.1, Đội CSGT Bến Thành, thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cho biết vừa lập biên bản, tịch thu xe của người đàn ông buông 2 tay, ngả lưng vào ghế khi lái xe máy gây xôn xao mạng xã hội.

Người đàn ông buông 2 tay, ngả lưng vào ghế khi lái xe máy ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi nhận hình ảnh một người đàn ông điều khiển xe mô tô mang biển số 64C1 - 171.XX lưu thông trên đường Trần Hưng Đạo, xe không có gương chiếu hậu bên trái.

Trong quá trình di chuyển trên đường, người điều khiển phương tiện có mở loa nghe nhạc được lắp đặt phía trên bảng đồng hồ, đồng thời buông 2 tay khi đang điều khiển xe và ngả người ra phía sau dựa vào ghế được cố định trên yên xe.

Hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, người đàn ông cột 2 dây vải vào tay lái để ngả lưng ra ghế điều khiển xe. Hành vi này khiến nhiều người tranh luận xem liệu có phải là lỗi buông 2 tay khi lái xe hay không.

Chiếc xe được lắp thêm ghế bố để người điều khiển ngả lưng, điều khiển xe qua khăn rằn gắn vào tay lái ẢNH: PC08

CSGT xác định đây là lỗi buông 2 tay khi lái xe. Do đó, CSGT Bến Thành đã xác minh, mời chủ phương tiện và người điều khiển phương tiện nêu trên đến trụ sở đơn vị để giải quyết vụ việc vi phạm.

Ngày 17.1, tổ tuần tra kiểm soát Đội CSGT Bến Thành phát hiện người đàn ông điều khiển xe mô tô mang biển số 64C1-171.XX được phản ánh trong đoạn clip đang điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên đường trung tâm TP.HCM nên đã dừng phương tiện và mời về Đội CSGT Bến Thành để phối hợp giải quyết vụ việc.

Qua xác minh, người đàn ông điều khiển xe là ông C.Q.T (38 tuổi, quê Vĩnh Long, hiện sống ở TP.HCM). Sau khi được lực lượng CSGT giải thích về các quy định của pháp luật, ông C.Q.T đã thừa nhận những hành vi vi phạm của mình và cam kết sẽ không tái phạm về sau.

CSGT Bến Thành lập biên bản người đàn ông vi phạm ẢNH: PC08

Đội CSGT Bến Thành đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông C.Q.T về hành vi người điều khiển phương tiện sử dụng thiết bị âm thanh (trừ thiết bị trợ thính); điều khiển xe không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển; buông cả hai tay khi đang điều khiển xe.

Theo Nghị định 168/2024, người vi phạm sẽ bị tịch thu xe, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trung bình 23 tháng. Ngoài ra, người vi phạm cũng bị phạt tiền 900.000 đồng vì điều khiển xe máy sử dụng thiết bị âm thanh và 500.000 đồng vì điều khiển xe không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển.

Đội CSGT Bến Thành khuyến cáo người dân phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc tự bảo đảm an toàn cho bản thân, gia đình và những người tham gia giao thông khác.

Đây là hành vi tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông và có thể dẫn đến những vụ tai nạn giao thông thương tâm. Việc tuân thủ pháp luật về trật tự, an toàn giao thông là giải pháp góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông, hạn chế được những thiệt hại về tính mạng, sức khỏe và tài sản của người dân khi tham gia giao thông.