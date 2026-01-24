Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Chợ Lớn dọn lại vỉa hè đón tết: Trả lối đi cho người dân, giữ an toàn đô thị

Trần Kha - Vũ Phượng
24/01/2026 06:00 GMT+7

Lực lượng chức năng đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè khu vực Chợ Lớn, TP.HCM nhằm lập lại trật tự, trả lại lối đi bộ thông thoáng và đảm bảo an toàn dịp cận tết.

Chiều tối 23.1, Đội CSGT Chợ Lớn (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) phối hợp UBND và Công an phường Chợ Lớn, kiểm tra, xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn đảm trách.

Ghi nhận thực tế tại đường Nguyễn Chí Thanh, tổ công tác đã nhắc nhở nhiều trường hợp hộ kinh doanh bày biện hàng hóa tràn lan. Khi thấy bóng dáng lực lượng chức năng, không ít người dân vội vã thu dọn, thậm chí có người khiêng cả ghế salon bằng gỗ bỏ chạy để tránh bị tịch thu. Tuy nhiên, tổ công tác đã kiên quyết lập biên bản xử phạt 2 trường hợp hộ sửa xe cố tình sử dụng trái phép hè phố để kinh doanh.

TP.HCM: Quyết liệt xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường khu vực Chợ Lớn - Ảnh 1.

Hàng hóa bày bán tràn lan trên vỉa hè bị lực lượng chức năng xử lý

ẢNH: TRẦN KHA

Chia sẻ về đợt ra quân, một cán bộ phụ trách tổ công tác cho biết, mục tiêu lớn nhất là trả lại "không gian xanh" và lối đi cho người bộ. "Chúng tôi thực hiện phương châm vừa tuyên truyền, vừa xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Có những tuyến đường như Hải Thượng Lãn Ông, trước đây người dân thường ngộ nhận về diện tích sử dụng vỉa hè từ thời cũ, nay chúng tôi vận động bà con tự giác tháo dỡ mái che, trả lại vỉa hè sạch đẹp. Khi người dân đồng lòng, vỉa hè thông thoáng thì chính bà con là người hưởng lợi đầu tiên", vị cán bộ này nhấn mạnh.

TP.HCM: Quyết liệt xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường khu vực Chợ Lớn - Ảnh 2.

Thấy cơ quan chức năng xử lý vi phạm vỉa hè, lòng đường, có người khiêng cả ghế salon bỏ chạy

ẢNH: TRẦN KHA

Cũng theo đại diện tổ công tác, đối với các xe hàng rong, xe đẩy vi phạm đơn vị sẽ kiên quyết xử lý ngay. Riêng với các hộ kinh doanh tại nhà, lực lượng chức năng ưu tiên nhắc nhở, tạo điều kiện thời gian để bà con dọn dẹp, tránh gây tâm lý bức xúc trong những ngày giáp tết.

TP.HCM: Quyết liệt xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường khu vực Chợ Lớn - Ảnh 3.

ẢNH: TRẦN KHA

TP.HCM: Quyết liệt xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường khu vực Chợ Lớn - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên đường Nguyễn Chí Thanh

ẢNH: TRẦN KHA

Anh Phan Thanh Thiện, chủ hộ kinh doanh Xuân Kiến, bày tỏ: "Trước đây phường có hướng dẫn khu vực được để xe và lối đi bộ, chúng tôi đều chấp hành nghiêm túc, đóng thuế đầy đủ. Nay vỉa hè rộng, chúng tôi mong muốn Nhà nước sớm có hướng dẫn cụ thể về việc cho thuê một phần vỉa hè để bà con có chỗ đậu xe cho khách".

TP.HCM: Quyết liệt xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường khu vực Chợ Lớn - Ảnh 5.

Diện mạo mới tại tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông sau khi lực lượng chức năng xử lý, người dân đã thoải mái đi lại trên vỉa hè

ẢNH: TRẦN KHA

Đội CSGT Chợ Lớn cho biết trong những ngày tới sẽ tiếp tục duy trì tuần tra tại các tuyến đường như Nguyễn Trãi, Hồng Bàng, Phùng Hưng... để duy trì trật tự, không để tình trạng tái lấn chiếm xảy ra, đảm bảo an toàn giao thông cho người dân thành phố vui xuân, đón tết.

Cùng ngày, Đội CSGT Tân Sơn Nhất phối hợp Công an phường An Hội Tây xử lý lấn chiếm vỉa hè lòng đường trên đường Phạm Văn Bạch. Tình trạng lấn chiếm vỉa hè trên đường Phạm Văn Bạch hiện nay đang diễn ra khá phổ biến, gây nhiều khó khăn cho người đi bộ và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. 

Nhiều hộ kinh doanh, quán ăn và người buôn bán tự phát trên tuyến đường này đã tận dụng vỉa hè để bày bàn ghế, dựng xe hoặc trưng bày hàng hóa, khiến không gian dành cho người đi bộ bị thu hẹp, thậm chí bị chiếm dụng hoàn toàn. Điều này không chỉ làm mất trật tự an toàn giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Sau khoảng 2 giờ, tổ công tác đã lập tổng cộng 8 biên bản vi phạm hành chính. Cụ thể, Công an phường An Hội Tây lập 4 biên bản, gồm các lỗi đỗ xe dưới lòng đường gây cản trở giao thông và sử dụng lòng lề đường trái phép; Đội CSGT Tân Sơn Nhất lập 4 biên bản vi phạm, tạm giữ 2 phương tiện.

Xử lý lấn chiếm vỉa hè trên đường Hải Thượng Lãn Ông: 'Đường sá sạch đẹp hẳn ra'

Xử lý lấn chiếm vỉa hè trên đường Hải Thượng Lãn Ông: 'Đường sá sạch đẹp hẳn ra'

Sáng 22.1, cơ quan chức năng ra quân nhằm lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè trên tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông (phường Chợ Lớn, TP.HCM).

Xem thêm bình luận