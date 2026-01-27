Chợ Bà Chiểu 'lột xác': Vỉa hè, lòng đường rộng thênh thang, người dân ngỡ ngàng

Sau 10 ngày TP.HCM ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, khu vực chợ Bà Chiểu (phường Gia Định) trở nên thông thoáng khác lạ, khiến nhiều người lưu thông qua đây không khỏi bất ngờ.

Hình ảnh khác lạ ở chợ Bà Chiểu chiều 26.1 này đã duy trì liên tục 10 ngày qua khiến nhiều người ngạc nhiên ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Chiều 26.1, ghi nhận tại đoạn đường Phan Đăng Lưu trước cổng chính chợ Bà Chiểu, dù không có lực lượng chức năng túc trực, lòng đường vẫn rộng rãi, xe cộ lưu thông thuận lợi. Các hộ kinh doanh trái cây, hoa, đồ gia dụng bày hàng gọn gàng phía trong vạch kẻ trên vỉa hè.

Tuy nhiên, vẫn còn một vài sạp để hàng lấn gần hết vỉa hè, không chừa lối cho người đi bộ.

Khoảng 16 giờ cùng ngày, tổ công tác gồm Đội CSGT Hàng Xanh, Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Gia Định có mặt kiểm tra. Ngay sau đó, những hộ này nhanh chóng thu dọn hàng hóa, chừa lại khoảng trống trên vỉa hè cho người đi bộ.

Tổ công tác giải thích và yêu cầu những người buôn bán hàng rong chấp hành quy định để bảo đảm trật tự đô thị ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Nhân viên một cửa hàng hoa tươi cho biết: "Mấy ngày nay chợ Bà Chiểu như vừa 'lột xác', không còn cảnh buôn bán tràn xuống lòng đường. Ai cũng dọn vào trong nên nhìn đường sá thông thoáng hẳn. Nhưng thú thật, từ sáng tới giờ cửa hàng tôi chưa bán được gì".

Chị Thùy Linh (35 tuổi, ở phường Bình Thạnh) nói ngày nào chị cũng đi ngang chợ Bà Chiểu và rất bất ngờ trước sự thay đổi này. Theo chị Linh, trước đây chỉ khi có lực lượng chức năng đứng chốt thì đường mới thông thoáng, còn vắng bóng là người bán lại tràn ra lòng đường như cũ.

Nhiều người đi qua đường Bùi Hữu Nghĩa ngạc nhiên khi thấy vỉa hè "xuất hiện" ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Các lực lượng liên tục tuần tra cả ngày lẫn đêm để xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường ở chợ Bà Chiểu ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Người dân thu dọn đồ đạc vào trong, vỉa hè mới dần lộ diện ẢNH: VŨ PHƯỢNG

"10 ngày qua, đoạn đường mới thật sự rộng rãi, các sạp gọn gàng, ngăn nắp. Không chỉ phía cổng chính mà cả đường Bùi Hữu Nghĩa, Trịnh Hoài Đức bên trong chợ cũng đi lại dễ hơn, nhất là giờ cao điểm", chị Linh chia sẻ.

Tiểu thương chợ Bà Chiểu nói gì?

Đường Bùi Hữu Nghĩa, đoạn từ giao lộ Vũ Tùng đến Phan Đăng Lưu trước đây từng gây bức xúc vì các hộ kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, thậm chí bày hàng gần sát tim đường. Nhiều xe bán hàng rong đậu giữa dòng xe qua lại, khiến khu vực này thường xuyên hỗn loạn mỗi giờ tan tầm.

Khu vực này trước đây thường bị lấn chiếm ra gần tới giữa tim đường ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Từ khi TP.HCM ra quân, Công an phường Gia Định phối hợp CSGT Hàng Xanh và Ban quản lý chợ liên tục tuần tra, nhắc nhở người dân buôn bán đúng quy định, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Chị Nhung, chủ sạp bán găng tay, khẩu trang, ủng hộ việc xử lý mạnh tay. Chị cho rằng trước đây, khi người bán hàng rong kéo xe ra giữa đường, các sạp trong chợ cũng buộc phải "ra theo" mới mong bán được hàng.

"Giờ tôi chỉ mong công an duy trì thường xuyên, không ai lấn vỉa hè, tràn xuống lòng đường thì xe cộ đi lại thoải mái, khách cũng dễ tìm vào chợ mua hơn", chị Nhung nói.

Dù lực lượng chức năng nhắc nhở thường xuyên nhưng có những trường hợp vẫn tái phạm ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Cùng quan điểm, bà Lê Thị Ná, chủ một sạp trên đường Bùi Hữu Nghĩa cho biết khi được nhắc nhở thu dọn hàng hóa đã chấp hành ngay. "Mong lực lượng làm cho đều, sạp nào cũng dọn vào thì buôn bán mới công bằng", bà Ná chia sẻ.

Trong khi đó, bà Thu Trang, người bán hàng rong ở khu vực chợ thừa nhận từ khi ra quân không dám bày bán nữa. "Không ai bày nên tôi cũng không dám bày. Lỡ có bày thì cứ thấp thỏm canh công an, bán kiểu đó không yên tâm", bà Trang nói.

Trên đường Trịnh Hoài Đức, đoạn sát lăng Ông Bà Chiểu, trước đây cũng thường xuyên kẹt xe vì hàng rong, chủ yếu là trái cây đậu kín hai chiều đường. Chỉ cần một xe máy dừng mua, cả dòng xe phía sau lập tức ùn ứ.

Người bán hàng lấn chiếm lòng đường vội thu dọn hàng hóa khi được nhắc nhở ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Chiều 26.1, khi Công an phường Gia Định tuần tra, nhiều người bán hàng tại đây vội vàng thu dọn các rổ trái cây đang bày trên lòng đường.

Theo lực lượng chức năng, những năm gần đây, lượng khách vào chợ truyền thống, trong đó có chợ Bà Chiểu, giảm đáng kể. Việc buôn bán trong chợ thưa thớt khiến một số hộ lấn ra vỉa hè, lòng đường để tiếp cận người mua.

Trường hợp cố ý tái phạm đã bị lập biên bản xử phạt ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đường Trịnh Hoài Đức trước đây thường xuyên kẹt xe vì người bán hàng lấn chiếm lòng đường ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Tình trạng này kéo theo hàng loạt hệ lụy như giao thông khu vực chợ thường xuyên ùn ứ, người đi bộ không còn lối đi an toàn, mỹ quan đô thị bị ảnh hưởng. Đồng thời, việc buôn bán tràn ra ngoài cũng tạo sự thiếu công bằng giữa các tiểu thương, khi những người chấp hành quy định phải chịu cảnh vắng khách.

Vì vậy, trong đợt ra quân lần này, các tổ công tác tập trung vừa tuyên truyền, nhắc nhở, vừa kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình vi phạm, tái lấn chiếm. Cách làm này nhằm đảm bảo trật tự đô thị, tạo sự công bằng trong kinh doanh và duy trì lâu dài nếp buôn bán đúng quy định quanh chợ.