Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

CSGT TP.HCM phạt gần 2.100 xe khách, xe chở hàng trong 10 ngày: Lỗi nào nhiều nhất?

Vũ Phượng
Vũ Phượng
29/01/2026 06:30 GMT+7

Trong 10 ngày, CSGT TP.HCM đã lập biên bản gần 2.100 xe khách, xe chở hàng vi phạm giao thông. Đó là những lỗi gì?

Mới đây, Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cho biết, từ ngày 17.1 đến 27.1.2026, lực lượng đã lập biên bản gần 2.100 trường hợp xe khách, xe chở hàng vi phạm. CSGT đã tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 9 trường hợp, đồng thời trừ điểm giấy phép lái xe 184 trường hợp.

CSGT TP.HCM phạt gần 2.100 xe khách, xe chở hàng sau 10 ngày: Lỗi nào nhiều nhất? - Ảnh 1.

CSGT siết xử lý xe khách, xe chở hàng vi phạm để kéo giảm tai nạn

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo ghi nhận trong các chuyên đề kiểm tra xe khách, xe chở hàng, CSGT sẽ yêu cầu tài xế truy cập camera buồng lái để kiểm tra. Qua camera này, nhiều tài xế đã bị CSGT lập biên bản vì các lỗi như: dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi lái xe, không thắt dây an toàn, chở khách ngồi trên xe không thắt dây an toàn, không ghi đúng thông tin hợp đồng...

Đại diện Phòng CSGT cho biết, CSGT TP.HCM đang tập trung siết chặt trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh vận tải và đội ngũ lái xe, coi đây là khâu then chốt trong bảo đảm an toàn cho mỗi chuyến xe và người tham gia giao thông.

Theo đó, lực lượng CSGT làm việc trực tiếp với người đứng đầu các doanh nghiệp vận tải, yêu cầu ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

CSGT đã yêu cầu các doanh nghiệp quản lý chặt lái xe, kiểm soát thời gian làm việc, tình trạng sức khỏe, nồng độ cồn, chất ma túy; đồng thời tổ chức tập huấn đạo đức nghề nghiệp, nâng cao ý thức và trách nhiệm của lái xe đối với tính mạng hành khách và cộng đồng.

CSGT TP.HCM cũng tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện trước khi xuất bến, kiên quyết không để xe không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn tham gia giao thông, hạn chế nguy cơ tai nạn ngay từ gốc.

CSGT TP.HCM phạt gần 2.100 xe khách, xe chở hàng sau 10 ngày: Lỗi nào nhiều nhất? - Ảnh 2.

Vừa kiểm tra, CSGT vừa kết hợp tuyên truyền để tài xế nắm rõ các quy định hiện hành

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Trong 10 ngày, PC08 đã tổ chức 43 buổi tuyên truyền cho gần 4.500 công nhân tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, công trường xây dựng và đội ngũ lái xe tại các doanh nghiệp kinh doanh vận tải.

Song song công tác tuyên truyền, lực lượng CSGT đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm được xác định là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông. Các lỗi vi phạm CSGT tập trung xử lý gồm: chạy quá tốc độ, chở quá tải, vi phạm nồng độ cồn, ma túy, đi sai làn đường, tránh vượt sai quy định…

Việc xử lý được thực hiện theo tinh thần nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, qua đó tạo tính răn đe, hình thành thói quen chấp hành pháp luật đối với đội ngũ lái xe và doanh nghiệp vận tải, góp phần phòng ngừa và kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn TP.HCM.

Tin liên quan

Đỗ xe máy trên vỉa hè TP.HCM: Khi nào không bị CSGT phạt?

Đỗ xe máy trên vỉa hè TP.HCM: Khi nào không bị CSGT phạt?

Trong đợt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè của CSGT và công an phường, xã ở TP.HCM, nhiều người đã bị phạt vì đỗ xe máy trên vỉa hè. Vậy khi nào hành vi này không bị phạt?

Khách không thắt dây an toàn, vì sao tài xế cũng bị CSGT phạt?

Biển số bị che khuất: Trường hợp nào không bị CSGT xử phạt?

Khám phá thêm chủ đề

CSGT CSGT TP.HCM Xe khách vi phạm giao thông CSGT phạt xe khách TP.HCM Nghị định 168
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận