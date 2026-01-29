CSGT TP.HCM phạt gần 2.100 xe khách, xe chở hàng trong 10 ngày: Lỗi nào nhiều nhất?

Mới đây, Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cho biết, từ ngày 17.1 đến 27.1.2026, lực lượng đã lập biên bản gần 2.100 trường hợp xe khách, xe chở hàng vi phạm. CSGT đã tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 9 trường hợp, đồng thời trừ điểm giấy phép lái xe 184 trường hợp.

CSGT siết xử lý xe khách, xe chở hàng vi phạm để kéo giảm tai nạn ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo ghi nhận trong các chuyên đề kiểm tra xe khách, xe chở hàng, CSGT sẽ yêu cầu tài xế truy cập camera buồng lái để kiểm tra. Qua camera này, nhiều tài xế đã bị CSGT lập biên bản vì các lỗi như: dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi lái xe, không thắt dây an toàn, chở khách ngồi trên xe không thắt dây an toàn, không ghi đúng thông tin hợp đồng...

Đại diện Phòng CSGT cho biết, CSGT TP.HCM đang tập trung siết chặt trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh vận tải và đội ngũ lái xe, coi đây là khâu then chốt trong bảo đảm an toàn cho mỗi chuyến xe và người tham gia giao thông.

Theo đó, lực lượng CSGT làm việc trực tiếp với người đứng đầu các doanh nghiệp vận tải, yêu cầu ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

CSGT đã yêu cầu các doanh nghiệp quản lý chặt lái xe, kiểm soát thời gian làm việc, tình trạng sức khỏe, nồng độ cồn, chất ma túy; đồng thời tổ chức tập huấn đạo đức nghề nghiệp, nâng cao ý thức và trách nhiệm của lái xe đối với tính mạng hành khách và cộng đồng.

CSGT TP.HCM cũng tăng cường kiểm tra điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện trước khi xuất bến, kiên quyết không để xe không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn tham gia giao thông, hạn chế nguy cơ tai nạn ngay từ gốc.

Vừa kiểm tra, CSGT vừa kết hợp tuyên truyền để tài xế nắm rõ các quy định hiện hành ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Trong 10 ngày, PC08 đã tổ chức 43 buổi tuyên truyền cho gần 4.500 công nhân tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, công trường xây dựng và đội ngũ lái xe tại các doanh nghiệp kinh doanh vận tải.

Song song công tác tuyên truyền, lực lượng CSGT đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm được xác định là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông. Các lỗi vi phạm CSGT tập trung xử lý gồm: chạy quá tốc độ, chở quá tải, vi phạm nồng độ cồn, ma túy, đi sai làn đường, tránh vượt sai quy định…

Việc xử lý được thực hiện theo tinh thần nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, qua đó tạo tính răn đe, hình thành thói quen chấp hành pháp luật đối với đội ngũ lái xe và doanh nghiệp vận tải, góp phần phòng ngừa và kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn TP.HCM.