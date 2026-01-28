Biển số bị che khuất: Trường hợp nào không bị CSGT xử phạt?

Trong vụ tài xế ô tô bị phạt tới 23 triệu đồng vì biển số bị che khuất gây xôn xao trên mạng xã hội, Cục CSGT (Bộ Công an) đã lên tiếng làm rõ các trường hợp xử lý.

Vụ việc xảy ra ngày 26.1 khi tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 9 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) dừng kiểm tra ô tô do anh Nguyễn Văn H. điều khiển, phát hiện biển kiểm soát phía sau không rõ chữ và số do bùn đất bám kín.

Trường hợp biển số xe bị che khuất bị CSGT phạt 23 triệu đồng mới đây ẢNH CẮT TỪ CLIP

Vì biển số không đọc được, anh H. bị xử phạt hành chính 23 triệu đồng và trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe, theo quy định xử lý vi phạm đối với xe gắn biển kiểm soát không rõ chữ, số.

Biển số bị che khuất không bị phạt khi nào?

Thực tế, xe ô tô có 2 biển số được gắn phía trước và sau xe. Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi: khi 1 trong 2 biển số bị che khuất, biển còn lại vẫn nhìn rõ thì có bị CSGT phạt không; trường hợp nào mới không bị phạt?

Đại diện Cục CSGT cho biết, trong quá trình tham gia giao thông trên đường xuất hiện các tình huống khách quan khiến biển số bị che mờ chữ số như: thời tiết (mưa), đường lầy lội hoặc tình huống bất lợi dẫn đến biển số bị bùn đất, bụi, bẩn… che phủ mờ chữ số, lái xe sẽ không bị xử phạt đối với hành vi “điều khiển xe gắn biển số không rõ chữ, số” do đây là tình huống xảy ra khách quan, bất khả kháng.

Đối với các tình huống tài xế di chuyển liên tục trong quãng đường hành trình, thậm chí đi trên đường cao tốc thì không buộc phải dừng đỗ ngay để làm sạch biển số (sau khi gặp điều kiện khách quan làm biển số bị che phủ chữ, số trên biển), CSGT sẽ không xử phạt.

Biển số trước và sau xe đều phải nhìn rõ chữ và số ẢNH: C08

Tuy nhiên, khi dừng hành trình hoặc có điểm dừng đỗ đủ điều kiện an toàn, khuyến cáo lái xe cần làm sạch ngay biển số. Lực lượng CSGT sẽ xử phạt đối với các trường hợp lái xe để biển số bẩn lâu ngày, hoặc đã dừng đỗ, biết biển số bị che phủ, nhưng vẫn tiếp tục di chuyển. Khi bị dừng xe, tài xế gặp tình huống bất khả kháng có thể giải trình với CSGT.

Lực lượng sẽ sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh (thông qua hệ thống camera giám sát, camera hành trình…) trước khi ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Việc quy định của pháp luật về xử phạt đối với hành vi để biển số bị che phủ mờ hoặc dán che biển số… cũng để phòng tránh các đối tượng lợi dụng việc cơ quan chức năng và hệ thống giám sát không nhận biết được biển số xe để thực hiện vi phạm giao thông hoặc thực hiện tội phạm trên đường.



Lãnh đạo một đội CSGT cho biết, tài xế sẽ bị xử phạt từ 20 - 26 triệu đồng nếu xe không gắn đủ biển số; gắn biển số sai vị trí, sai quy cách; biển số bị che khuất, mờ chữ số; dán, sơn, làm thay đổi chữ, số, màu sắc, hình dạng hoặc kích thước của biển số.



Các trường hợp biển số bị bẻ cong, che lấp, làm biến dạng, kể cả đối với rơ moóc và sơ mi rơ moóc, cũng đều bị xử lý theo mức phạt này.

Nếu tài xế biết rõ biển số xe bị bẩn, có điều kiện rửa xe hoặc lau biển số nhưng vẫn cố tình không làm thì CSGT có đủ căn cứ để bị xử phạt ẢNH: VŨ PHƯỢNG

"Theo quy định, ô tô phải gắn đủ 2 biển số ở phía trước và phía sau. Khi lưu thông, cả hai biển số đều phải rõ ràng, không bị che khuất. Vì vậy, chỉ cần một biển số bị che mờ, dù biển còn lại vẫn sạch, tài xế vẫn bị xử phạt", CSGT giải thích.

Xe máy che biển số xe bị phạt bao nhiêu?

Theo Nghị định 168/2024, người điều khiển xe máy sẽ bị xử phạt nếu gắn biển số sai vị trí, sai quy cách; để biển số mờ, không rõ chữ số; sơn, dán thêm vật liệu lên biển số hoặc làm cong, che khuất, thay đổi chữ, số, màu sắc, hình dạng, kích thước của biển số.

Với các hành vi này, mức phạt áp dụng từ 4 - 6 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Hiện nay, biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe là cá nhân hoặc tổ chức; với tổ chức chưa có mã định danh thì việc quản lý căn cứ vào mã số thuế, quyết định thành lập hoặc giấy tờ tương đương.

Khi xe hết niên hạn sử dụng, bị hư hỏng không còn khả năng lưu hành hoặc chuyển quyền sở hữu, chủ xe được giữ lại biển số trong thời hạn 5 năm để đăng ký cho phương tiện khác thuộc quyền sở hữu của mình.

Điều khiển xe máy mà biển số bị che khuất cũng bị CSGT xử phạt ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Hết thời hạn này, biển số sẽ bị cơ quan đăng ký xe thu hồi, đưa vào kho để cấp cho tổ chức, cá nhân khác, trừ trường hợp chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho hoặc thừa kế xe gắn với biển số trúng đấu giá.

Trường hợp chủ xe thay đổi thông tin về trụ sở, nơi thường trú hoặc tạm trú thì vẫn được giữ nguyên biển số xe định danh.