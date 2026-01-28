Khách không thắt dây an toàn, vì sao tài xế cũng bị CSGT phạt?

Mới đây, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6), Phòng 6, Cục CSGT tổ chức kiểm tra các xe kinh doanh vận tải hành khách lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Qua kiểm soát, lực lượng chức năng phát hiện một số hành khách không thắt dây an toàn dù xe có trang bị, nên đã lập biên bản xử phạt cả tài xế lẫn hành khách vi phạm.

Khách không thắt dây an toàn tại vị trí có trang bị thì cả hành khách và tài xế cùng bị phạt ẢNH: C08

Đây là đợt tuần tra, kiểm soát thực hiện theo mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT, nhằm xử lý các vi phạm về trật tự, an toàn giao thông và hoạt động vận tải hành khách đường bộ.

Từ 14 - 16 giờ ngày 27.1, Đội 6 kiểm tra 25 xe khách, lập biên bản 3 phương tiện vi phạm. Trong đó, 3 tài xế bị xử phạt lỗi chở người trên xe ô tô không thắt dây đai an toàn tại các vị trí có trang bị khi xe đang chạy, theo điểm l khoản 3 Điều 6 Nghị định 168/2024, với mức phạt từ 800.000 - 1 triệu đồng.

Ngoài ra, CSGT cũng lập biên bản 15 hành khách không thắt dây an toàn khi xe đang lưu thông, theo khoản 4 Điều 12 Nghị định 168/2024, mức phạt từ 350.000 - 400.000 đồng.

Theo CSGT, luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định, người lái xe và người được chở trên xe ô tô phải thắt dây đai an toàn tại những chỗ có trang bị dây đai an toàn khi tham gia giao thông đường bộ.

Như vậy, căn cứ theo quy định nêu trên thì người lái xe và người được chở trên xe ô tô phải thắt dây an toàn tại những chỗ có trang bị dây đai an toàn khi tham gia giao thông đường bộ. Tài xế là người chịu trách nhiệm cao nhất về an toàn trên xe tài xế cũng bị phạt khi khách không thắt dây an toàn.

CSGT khuyến cáo, thắt dây an toàn không chỉ là chấp hành quy định của pháp luật mà còn là biện pháp bảo vệ tính mạng trực tiếp và hiệu quả nhất cho mỗi hành khách khi tham gia giao thông bằng ô tô. Thực tế đã chứng minh, trong nhiều vụ tai nạn giao thông, việc thắt dây an toàn giúp hạn chế đáng kể mức độ chấn thương, giảm nguy cơ tử vong và giảm thiệt hại về người.

CSGT trích xuất camera buồng lái xử lý vi phạm ẢNH: C08

Đặc biệt, khi phương tiện lưu thông trên các tuyến đường đèo, dốc, quanh co, nhiều khúc cua nguy hiểm hoặc trong điều kiện thời tiết xấu, nguy cơ xảy ra tai nạn luôn tiềm ẩn. Trong những tình huống này, dây an toàn chính là "lá chắn sinh mạng" giúp giữ cơ thể ổn định, tránh bị văng, va đập mạnh khi xảy ra sự cố.

Thực tế cho thấy, nếu hành khách đều chấp hành nghiêm việc thắt dây an toàn, thì trong không ít vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa qua, số người bị thương vong có thể đã giảm đi rất nhiều. Việc này giúp hạn chế những mất mát đau lòng về tính mạng và hậu quả nặng nề cho gia đình và xã hội.