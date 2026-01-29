Trưởng phòng CSGT TP.HCM: Xử lý lấn chiếm vỉa hè đến đâu, gắn camera đến đó

Sáng 29.1, Ban An toàn giao thông TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm an toàn giao thông năm 2026. Phát biểu tại hội nghị, đại tá Trần Trung Hiếu, Trưởng phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM đã có những ý kiến quanh việc xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Hội nghị diễn ra sáng 29.1 tại UBND TP.HCM và trực tuyến đến các điểm cầu xã, phường, đặc khu Côn Đảo ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Sẽ gắn camera xử lý lấn chiếm vỉa hè

Đại tá Trần Trung Hiếu cho biết, Công an TP.HCM vừa sơ kết 15 ngày ra quân lập lại trật tự vỉa hè, lòng đường, xử lý tận gốc xe dù, bến cóc.

Theo Trưởng phòng CSGT Công an TP.HCM, trật tự vỉa hè, lòng đường ảnh hưởng lớn đến đi lại, ùn tắc giao thông trên địa bàn. Ông khẳng định: "Công an TP.HCM và các lực lượng phối hợp sẽ thực hiện quyết liệt, khác với những lần trước. Xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường đến đâu, hậu kiểm và gắn camera triệt để đến đấy, xử lý nghiêm các trường hợp tái diễn".

Đại tá Trần Trung Hiếu, Trưởng phòng CSGT Công an TP.HCM ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đại tá Trần Trung Hiếu cũng kiến nghị UBND TP.HCM cần rà soát hoàn thiện, cấp phép các sự kiện tổ chức trên tuyến đường giao thông, lòng lề đường. Ông cho rằng, hiện nhiều sự kiện tổ chức ở trung tâm, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Đại tá Hiếu đề xuất UBND TP.HCM có quy trình cấp phép và từng bước dời các sự kiện ra khỏi trung tâm đến các khu như Sala hay Phú Mỹ Hưng, hội trường khép kín...

Trưởng phòng PC08 cũng chỉ ra thực trạng, sau sáp nhập, có độ vênh trong sử dụng vỉa hè ở 3 địa phương. Thời gian tới, cần xây dựng bộ tiêu chí thống nhất về sử dụng lòng đường, hè phố, áp dụng từ cấp Thành phố đến cấp xã và từ Công an TP.HCM đến công an cơ sở.

Rà soát biển báo, vạch kẻ đường

Đại tá Trần Trung Hiếu cho biết, thời gian tới, Công an TP.HCM sẽ tiếp tục phối hợp Sở Xây dựng TP.HCM tối ưu hóa mạng lưới giao thông công cộng; rà soát toàn bộ hệ thống biển báo, vạch kẻ đường trên địa bàn sau sáp nhập, khắc phục tình trạng sử dụng biển báo cũ, không còn phù hợp quy chuẩn.

Trưởng phòng CSGT cũng thông tin, Công an TP.HCM đang đánh giá tổng thể hệ thống camera giao thông trên toàn địa bàn để phục vụ đề án quản lý đô thị thông minh, từng bước nâng cao hiệu quả giám sát, xử lý vi phạm và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong giai đoạn mới.

Công an TP.HCM đang phối hợp Sở xây dựng rà soát hệ thống biển báo, vạch kẻ đường trên toàn TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo đại tá Trần Trung Hiếu, sau khi thực hiện luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và sắp xếp lại mô hình quản lý, việc kiểm soát tải trọng phương tiện hiện gặp nhiều áp lực hơn do trước đây. PC08 đã triển khai nhiều chuyên đề kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa. Tổng số trường hợp vi phạm bị lập biên bản trong thời gian qua tăng khoảng 20% so với cùng kỳ.

Trưởng phòng CSGT Công an TP.HCM đánh giá, nhiều nội dung kiến nghị liên quan đến trật tự, an toàn giao thông được xử lý ngay trong ngày, tạo hiệu quả thực tế, góp phần tạo niềm tin cho người dân.

Đối với hoạt động kinh doanh vận tải, đại tá Hiếu nhấn mạnh cần xử lý tận gốc tình trạng xe dù, bến cóc. Thực tế cho thấy, CSGT xử lý vi phạm trên đường, nhưng gốc rễ nằm ở khâu cấp phép bến bãi, quản lý doanh nghiệp vận tải. Công an TP.HCM đã thành lập các tổ công tác kiểm tra đồng loạt tại doanh nghiệp, qua đó phát hiện nhiều vi phạm để xử lý triệt để.

PC08 cũng kiến nghị hoàn thiện các quy định liên quan đến cấp phép vận tải hành khách. Hiện nay, nhiều bến xe có lệnh vận hành nhưng không chịu trách nhiệm kiểm soát thực tế, dẫn đến tình trạng xe đăng ký chở 10 người nhưng thực tế chở hơn 20 người. Bến xe không có thẩm quyền xử lý, trong khi CSGT gặp khó khăn trong khâu hậu kiểm tại doanh nghiệp.

Hơn 1.000 người chết vì tai nạn giao thông Trong năm 2025, TP.HCM xảy ra 2.106 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1.039 người, bị thương 1.246 người; so với cùng kỳ giảm 641 vụ (-23%), giảm 67 người chết (-6%), giảm 489 người bị thương (-28%). Trong đó xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm chết 6 người. Tai nạn giao thông liên quan nồng độ cồn xảy ra 163 vụ, làm chết 55 người, bị thương 144 người; so với cùng kỳ giảm 437 vụ (-73%), giảm 204 người chết (-79%), giảm 333 người bị thương (-70%). Tai nạn giao thông liên quan lứa tuổi học sinh xảy ra 143 vụ, làm chết 39 người, bị thương 73 người; so với cùng kỳ giảm 131 vụ (-48%), giảm 16 người chết (-29%), giảm 98 người bị thương (-57%).



