Quản lý vỉa hè sau sáp nhập: Mỗi nơi một kiểu, TP.HCM đề xuất sửa quy định

Sáng 29.1, Ban An toàn giao thông TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Nội dung về quản lý vỉa hè, lòng đường nhận được nhiều ý kiến tham luận, chỉ đạo.

Hội nghị đã trao đổi nhiều nội dung liên quan quản lý vỉa hè, lòng đường ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Siết quản lý vỉa hè, lòng đường

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Bùi Xuân Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, Phó trưởng ban Thường trực Ban An toàn giao thông TP.HCM cho biết, sau sáp nhập, TP.HCM có khoảng 13,5 triệu phương tiện và gần 14 triệu dân, với nhiều đặc thù khác nhau giữa các khu vực.

Ông Bùi Xuân Cường yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế, các quy định quản lý, thống nhất các quy định về phân cấp, phân quyền để tránh "khoảng hở" trong quản lý, đặc biệt trong lĩnh vực trật tự đô thị, quản lý vỉa hè, lòng đường.



Liên quan đến việc tổ chức các sự kiện trên địa bàn, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cho rằng cần làm rõ những khu vực nào được phép tổ chức, sự kiện nào có thể diễn ra trên đường giao thông, sự kiện nào không, nhất là tại các tuyến trung tâm như Nguyễn Huệ, Lê Lợi.

Ông Bùi Xuân Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Ông Cường nhấn mạnh, việc sử dụng tạm thời vỉa hè, lòng đường phải bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu quản lý giao thông với yếu tố an sinh, sinh kế của người dân, tạo điều kiện cho hoạt động buôn bán hợp pháp nhưng không để lấn chiếm, gây mất trật tự, an toàn giao thông.

Bên cạnh đó, Phó chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị, tiếp tục tổng rà soát hạ tầng kỹ thuật giao thông, từ hệ thống biển báo, đèn tín hiệu đến các công trình có thể điều chỉnh tổ chức giao thông như làn rẽ phải, điểm đỗ xe.

Việc bố trí không gian đỗ xe trên lòng đường, vỉa hè phải gắn với quy hoạch chợ, bệnh viện, khu dân cư, bảo đảm người dân có chỗ dừng đỗ hợp lý, không phát sinh lấn chiếm tự phát.

Tuy nhiên, quan điểm chung của TP.HCM trong xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường là không làm theo từng đợt như trước đây, mà xử lý đến đâu phải hậu kiểm đến đó, gắn với ứng dụng công nghệ, hệ thống camera AI để ngăn tái chiếm.



Ông Bùi Xuân Cường chia sẻ, siết kỷ luật, kỷ cương là yêu cầu bắt buộc, nhưng đồng thời phải có giải pháp căn cơ về quy hoạch, chuyển đổi sinh kế, bố trí không gian đô thị hợp lý.

Quản lý vỉa hè ở TP.HCM đang có "độ vênh"

Ông Võ Khánh Hưng, Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, Phó trưởng ban An toàn giao thông TP.HCM cho biết, một trong những vấn đề đang được dư luận đặc biệt quan tâm hiện nay là việc sử dụng vỉa hè, lòng đường như thế nào cho đúng quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, nhất là trong bối cảnh áp dụng Nghị định 165.

Theo ông Hưng, Sở Xây dựng đang lấy ý kiến Công an TP.HCM để hoàn thiện dự thảo này trình UBND TP.HCM. Dự thảo phân tích khá sâu các quy định của Nghị định 165, đồng thời mô tả rõ hiện trạng quản lý tại các địa phương trước sáp nhập, gồm TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ông Võ Khánh Hưng, Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM ẢNH: VŨ PHƯỢNG

"Nội dung báo cáo tập trung vào các nhóm vấn đề như: sử dụng vỉa hè, lòng đường cho hoạt động buôn bán, kinh doanh; lắp đặt hạ tầng kỹ thuật; quảng cáo; tổ chức sự kiện trên đường giao thông và vỉa hè", Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM thông tin.

Ông Hưng cho rằng, thực tế đang tồn tại "độ vênh" khá lớn trong công tác quản lý vỉa hè giữa các địa phương. Trước đây, TP.HCM có Nghị quyết 15 và Quyết định 32 quy định cụ thể về quản lý, sử dụng và thu phí vỉa hè; trong khi Bà Rịa - Vũng Tàu áp dụng quy định khác, còn Bình Dương gần như chưa có khung pháp lý rõ ràng. Vì vậy, cách thức sử dụng và mức thu phí giữa các địa bàn có sự chênh lệch đáng kể.

Nhiều tuyến phố thay đổi, thông thoáng hơn từ khi TP.HCM ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Cụ thể, tại khu vực trung tâm TP.HCM, mức thu phí sử dụng vỉa hè cao hơn, vùng ven thấp hơn, còn Bà Rịa - Vũng Tàu thấp hơn nữa.



Để khắc phục tình trạng này, Sở Xây dựng đang rà soát, đề xuất điều chỉnh theo hướng thống nhất, phù hợp với mô hình đô thị mới sau sáp nhập. Trong thời gian chờ hoàn thiện quy định mới, các địa phương vẫn tạm thời áp dụng các quy định cũ, nên không tránh khỏi độ vênh trong quản lý.

Bên cạnh đó, ông Hưng cũng chỉ ra sự chênh lệch trong hệ thống biển báo giao thông giữa các khu vực. Vấn đề này vừa được TP.HCM ban hành quyết định phân cấp mới, đồng thời bố trí nguồn vốn thực hiện trong năm 2026. Khi có đầy đủ cơ sở pháp lý và nguồn lực, Sở Xây dựng sẽ khẩn trương triển khai, từng bước hoàn thiện hệ thống biển báo, bảo đảm thống nhất, đồng bộ trên toàn thành phố.