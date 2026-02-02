Biển cấm dừng, đỗ xe đặt thấp bất thường ở làng đại học TP.HCM gây tranh cãi

Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một biển báo cấm dừng và đỗ xe được cho là "lạ lùng" tại khu vực làng đại học, thu hút nhiều lượt chia sẻ và bình luận.

Theo phản ánh, biển cấm dừng và đỗ xe này được lắp đặt không đúng quy chuẩn, gây khó hiểu cho người tham gia giao thông. Cụ thể, biển báo được đặt khá thấp, gắn tạm trên giá sắt đặt dưới vỉa hè, không cố định theo cột tiêu chuẩn như quy định. Phía trên, cùng một cột lại chồng thêm biển hạn chế tải trọng 1,5 tấn và biển phụ "Ngoại lệ/Except" dành cho xe buýt, bố trí rối mắt, thiếu sự thống nhất.

Biển cấm dừng và đỗ xe với "chiều cao khiêm tốn" gây tranh cãi ẢNH: CAO HUNG/ OTOSAIGON - TRÊN ĐƯỜNG THIÊN LÝ

Kích thước các biển không đồng đều, khoảng cách giữa các biển quá sát, trong khi độ cao lắp đặt không đảm bảo tầm quan sát, khiến người đi đường khó xác định hiệu lực và phạm vi áp dụng. Nhiều ý kiến cho rằng cách bố trí này dễ gây hiểu nhầm, thậm chí có thể phát sinh tranh cãi nếu xảy ra xử phạt.

Người đăng tải hình ảnh cho biết biển báo được đặt tại góc đường Hàn Thuyên - Thống Nhất (phường Thủ Đức, TP.HCM), khu vực thường được gọi là làng đại học, nơi có mật độ sinh viên, xe máy và ô tô qua lại đông đúc.

"Biển cấm dừng và đỗ xe đặt vậy sao trời. Nhờ anh em giải thích giùm, có ai bị phạt chưa vậy?", người này đặt câu hỏi trên mạng xã hội.

Hình ảnh 2 biển báo đặt cạnh nhau với chiều cao chênh lệch, một biển gắn tạm dưới đất, một biển treo cao trên cột, khiến nhiều người bất ngờ. Bài đăng nhanh chóng nhận được hàng trăm lượt bình luận.

Tài khoản Trần Văn Hải cho rằng đây có thể là biển do quán nước hoặc người dân tự đặt, bởi hình thức không đúng quy chuẩn. "Biển này nhìn là thấy không hợp lệ rồi", người này bình luận.

Cột biển báo có chiều cao từ 1,8 - 2 m ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Tài khoản Nguyễn Nghĩa cũng đồng tình, cho rằng: "Biển không đủ tiêu chuẩn, quy định thì không có giá trị pháp lý".



Trong khi đó, tài khoản Chin Super lại cho rằng đây có thể là biển cấm dừng, đỗ xe tạm thời do lực lượng chức năng đặt để phục vụ quản lý giao thông. "Đường Võ Văn Ngân ngay Đại học Sư phạm Kỹ thuật (nay là Đại học Công nghệ Kỹ thuật) cũng hay cắm biển cấm ô tô tạm thời y như vậy", người này chia sẻ.

Từ hình ảnh trên, nhiều ý kiến cho rằng cơ quan chức năng cần kiểm tra, rà soát việc lắp đặt hệ thống biển báo giao thông trên các tuyến đường, tránh tình trạng biển báo thiếu thống nhất, không đúng quy chuẩn, gây khó hiểu và ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia giao thông.

Trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM xác định đây là biển báo không đúng quy chuẩn, có thể do người dân tự đặt. Đơn vị này sẽ lập tức cử lực lượng đến kiểm tra, xử lý.

Cột biển báo hiệu cao bao nhiêu?

Theo Điều 20 của QCVN 41:2024 của Bộ Giao thông Vận tải, nay là Bộ Xây dựng quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ, cột biển báo hiệu phải làm bằng vật liệu chắc chắn (bằng thép hoặc bằng vật liệu khác có độ bền tương đương) có đường kính tiết diện cột tối thiểu 8 cm (±5 mm).

Tại các nơi thường xuyên bị hạn chế tầm nhìn do sương mù hoặc có khả năng dễ bị xe va chạm vào ban đêm, các cột biển báo cần sử dụng vật liệu phản quang để tăng khả năng nhìn rõ.

Trường hợp đặc biệt có thể thay đổi chiều cao cột biển báo cho phù hợp nhưng không nhỏ hơn 1,2 m, không quá 5,0 m ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Điều 18 của quy chuẩn này cũng nêu, trong một số trường hợp có thể cho phép kết hợp đặt biển trên cột điện, cây cối hoặc những vật kiến trúc nhưng phải dễ quan sát và đảm bảo thẩm mỹ.

Trường hợp biển báo đặt trên cột: độ cao đặt biển tính từ mép dưới của biển đến mặt đường là 1,8 m đối với đường ngoài khu đông dân cư và 2,0 m đối với đường trong khu đông dân cư, theo phương thẳng đứng.

Biển số S.507 "Hướng rẽ" đặt cao từ 1,2 m đến 1,5 m. Loại biển áp dụng riêng cho xe thô sơ và người đi bộ đặt cao hơn mặt, lề đường hoặc hè đường là 1,8 m.

Trường hợp đặc biệt có thể thay đổi cho phù hợp nhưng không nhỏ hơn 1,2 m, không quá 5,0 m.

Nếu có nhiều biển cần đặt cùng một vị trí, cho phép đặt kết hợp trên cùng một cột nhưng không quá biển và theo thứ tự ưu tiên như sau: biển báo cấm, biển hiệu lệnh, biển báo nguy hiểm hoặc cảnh báo, biển chỉ dẫn.