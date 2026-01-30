Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

CSGT TP.HCM phạt tài xế xe bồn xả chất thải xuống đường

Vũ Phượng
30/01/2026 09:49 GMT+7

CSGT TP.HCM vừa mời làm việc, lập biên bản phạt tài xế xe bồn xả chất thải xuống đường gây xôn xao mạng xã hội 3 triệu đồng.

Sáng 30.1, Đội CSGT An Lạc, thuộc Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cho biết, tối 29.1, tài xế xe bồn xả chất thải xuống đường gây xôn xao mạng xã hội đến làm việc.

CSGT TP.HCM phạt tài xế xe bồn xả chất thải xuống đường- Ảnh 1.

Tài xế xe bồn đến làm việc tại trụ sở Đội CSGT An Lạc vào tối 29.1

ẢNH: PC08

Tại đây, tài xế xuất trình giấy tờ tên T.L (50 tuổi, ở xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM). Làm việc với CSGT, tài xế thừa nhận, khoảng 17 giờ 23 phút, ông điều khiển xe bồn mang biển số 62C - 100.xx lưu thông tại giao lộ Thanh Niên - Nguyễn Văn Bứa.

Lúc này, xe bồn chở chất thải đã xả nước xuống mặt đường gây mất an toàn giao thông.

Với hành vi trên, CSGT An Lạc đã lập biên bản tài xế về hành vi: "Chở đất đá, phế thải, hàng rời mà không có mui, bạt che đậy hoặc có mui, bạt che đậy nhưng vẫn để rơi vãi; làm rơi vãi hàng hóa trên đường bộ; chở hàng hoặc chất thải để nước chảy xuống mặt đường gây mất an toàn giao thông" theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 17 Nghị định 168/2024.

Mức phạt của lỗi vi phạm này là từ 2 - 4 triệu đồng (trung bình 3 triệu đồng).

CSGT TP.HCM phạt tài xế xe bồn xả chất thải xuống đường- Ảnh 2.

Đoạn clip xe bồn xả chất thải xuống đường được chia sẻ trên mạng xã hội

ẢNH CẮT TỪ CLIP

CSGT khuyến cáo các tài xế khi vận chuyển hàng hóa, chất thải phải che chắn kín, không để rơi vãi, chảy nước ra đường nhằm bảo đảm an toàn giao thông và giữ gìn vệ sinh môi trường đô thị.

CSGT nhấn mạnh, mọi hành vi vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông đều có thể bị phát hiện, xử lý qua hệ thống camera giám sát, camera hành trình của người đi đường... kể cả khi không có lực lượng trực tiếp tuần tra.

Khám phá thêm chủ đề

CSGT CSGT TP.HCM csgt an lạc xe bồn Xe bồn xả chất thải mạng xã hội TP.HCM
