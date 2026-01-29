Ngày 29.1, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một xe bồn trộn bê tông xả chất thải trong lúc lưu thông trên đường.

CSGT TP.HCM truy tìm tài xế xe bồn xả chất thải xuống đường ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Hình ảnh từ clip cho thấy, xe bồn trộn bê tông mang biển số 62C-100.25 đang di chuyển, bất ngờ để nước thải từ bồn chứa chảy tràn xuống mặt đường, kéo dài khoảng 10 m. Thời điểm này, nhiều học sinh đi bộ và người điều khiển xe máy lưu thông qua khu vực suýt bị nước bẩn bắn trúng người. Toàn bộ sự việc được camera hành trình của một phương tiện phía sau ghi lại.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra vào chiều 26.1 trên đường Đặng Công Bỉnh, đoạn giao lộ Nguyễn Văn Bứa, thuộc xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn cũ, TPHCM).

Liên quan đến vụ việc xe bồn xả chất thải trên đường, Đội CSGT An Lạc (thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM) phối hợp Công an xã Bà Điểm vào cuộc xác minh, truy tìm tài xế xe bồn để xử lý theo quy định.