TP.HCM: Xử lý kiên quyết vi phạm vỉa hè, lòng đường ở nhiều tuyến phố

Trong những ngày qua, lực lượng chức năng khắp các phường, xã trên địa bàn TP.HCM đồng loạt ra quân xử lý hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường. Ghi nhận thực tế cho thấy, cùng với xử phạt nghiêm hành vi vi phạm, công tác tuyên truyền, nhắc nhở được triển khai đồng bộ, góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong ý thức chấp hành của người dân.

Tổ công tác xử lý tình trạng chiếm vỉa hè đường Mai Chí Thọ ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Xử lý vi phạm, nhắc nhở kết hợp tuyên truyền

Trước đó, ngày 22.1, Đội CSGT Phú Lâm (Phòng CSGT Công an TP.HCM) phối hợp Công an phường An Lạc (quận 6 cũ), UBND phường xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường trên địa bàn. Qua kiểm tra, tổ công tác đã lập 17 biên bản, xử phạt vi phạm hành chính hơn 14,7 triệu đồng.

Tổ công tác Đội CSGT Phú Lâm và Công an phường An Lạc thu giữ biển hiệu đặt sai quy định trên vỉa hè ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Các hành vi vi phạm chủ yếu gồm bán hàng rong, sử dụng trái phép vỉa hè bày bán hàng hóa, để xe mô tô dưới lòng đường gây cản trở giao thông, để cây xanh trên vỉa hè không đúng quy định… Song song đó, lực lượng chức năng còn nhắc nhở, cho 20 trường hợp ký cam kết không tái diễn hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Đáng chú ý, trong quá trình kiểm tra, tổ công tác cũng tiến hành kiểm tra 9 cơ sở về công tác phòng cháy chữa cháy, qua đó nhắc nhở 8 trường hợp và lập biên bản xử phạt 1 cơ sở do trang bị phương tiện chữa cháy không đảm bảo theo quy định.

Người dân ủng hộ

Sáng 23.1, Tổ công tác UBND, Công an phường Bình Thạnh (TP.HCM) và CSGT Hàng Xanh tuần tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè trên các tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nguyễn Xí, quốc lộ 13, Tầm Vu...

Tổ công tác xử phạt một cơ sở bán vali lấn chiếm vỉa hè trên quốc lộ 13 ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Chỉ trong buổi sáng, lực lượng chức năng đã liên tiếp phát hiện và lập biên bản nhiều trường hợp sử dụng trái phép vỉa hè để kinh doanh, đậu xe không đúng quy định. Trên quốc lộ 13, một cửa hàng bán vali, quần áo bị lập biên bản do lấn chiếm vỉa hè để buôn bán. Cùng tuyến đường này, một tiệm bánh mì cũng bị xử lý vì sử dụng vỉa hè kinh doanh dịch vụ ăn uống. Theo quy định, mỗi cơ sở sẽ bị phạt tiền từ 2 - 3 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các trường hợp đậu xe khách, ô tô trên vỉa hè trái quy định cũng được lập biên bản xử phạt. Cùng với việc xử lý, tổ công tác trực tiếp tuyên truyền, yêu cầu các cá nhân vi phạm ký cam kết không tái phạm, tháo gỡ mái che, trả lại không gian vỉa hè.

Ông Trương Ngọc Linh, chủ một cửa hàng cá cảnh trên quốc lộ 13, cho biết ông hoàn toàn ủng hộ việc ra quân lập lại trật tự vỉa hè. “Mấy ngày nay vỉa hè thông thoáng, sạch đẹp hơn hẳn, người đi bộ thuận tiện, việc buôn bán cũng ổn định hơn”, ông Linh chia sẻ.

Lan tỏa khắp các phường, xã

Cùng thời điểm, tại khu vực phía đông TP.HCM, Đội CSGT Cát Lái phối hợp Công an và UBND các phường Bình Trưng, An Khánh (thành phố Thủ Đức cũ) ra quân xử lý các vi phạm liên quan đến vỉa hè, lòng đường.

Ông Trương Ngọc Linh (bên trái) ủng hộ cơ quan chức năng lập lại trật tự vỉa hè và ký cam kết không vi phạm ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Trong buổi sáng 23.1, tổ công tác kiểm tra các tuyến đường D6, Mai Chí Thọ, song hành Võ Nguyên Giáp, lập nhiều biên bản vi phạm sử dụng vỉa hè sai quy định, thu giữ 18 ghế các loại, 3 thùng xốp cùng nhiều vật dụng chiếm dụng vỉa hè khác. Nhiều trường hợp sử dụng vỉa hè sai quy định cũng được nhắc nhở, yêu cầu không tái phạm.

Cũng theo ghi nhận của PV Thanh Niên, Công an phường Chợ Lớn (quận 5 cũ), Tây Thạnh (quận Tân Phú cũ), Tam Bình (thành phố Thủ Đức cũ), Nhiêu Lộc (quận 3 cũ)... phối hợp UBND, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) và các đội CSGT xử lý lấn chiếm vỉa hè, chợ tự phát tại hàng loạt tuyến đường. Qua đó, hàng trăm trường hợp bị lập biên bản xử lý.

Thực tế ghi nhận cho thấy, các đợt ra quân không chỉ dừng lại ở việc xử phạt mà còn chú trọng tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định, hướng đến xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Khi vỉa hè được trả lại đúng công năng, bộ mặt đô thị trở nên khang trang, an toàn giao thông được đảm bảo, quyền đi lại chính đáng của người dân được tôn trọng.

Vỉa hè quốc lộ 13 thông thoáng ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Người dân tháo gỡ mái che lấn chiếm không gian vỉa hè ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Công tác lập lại trật tự vỉa hè diễn ra quyết liệt ẢNH: CTV

Việc duy trì thường xuyên, liên tục các hoạt động kiểm tra, xử lý, cùng sự đồng thuận của người dân, được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến bền vững, góp phần lập lại trật tự vỉa hè, lòng lề đường trên địa bàn TP.HCM trong thời gian tới.