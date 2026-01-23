TP.HCM 'dẹp loạn' lấn chiếm lòng lề đường

Ngày 22.1, trong cao điểm lập lại trật tự đô thị, TP.HCM đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè.

UBND và Công an các phường Chợ Lớn, Tây Thạnh, Tam Bình, Nhiêu Lộc… phối hợp Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) và lực lượng CSGT các khu vực tập trung xử lý các điểm "nóng", tuyến đường lâu nay thường xuyên xảy ra tình trạng buôn bán, kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường.

Lực lượng chức năng lập biên bản trường hợp vi phạm ẢNH: CTV

Chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường

Tại phường Chợ Lớn (quận 5 cũ), UBND và Công an phường phối hợp Đội CSGT Chợ Lớn kiểm tra, xử lý nhiều trường hợp vi phạm trên đường Hải Thượng Lãn Ông. Đây là tuyến phố lâu nay được biết đến với hoạt động kinh doanh đồ trang trí phục vụ các dịp lễ, tết.

Lực lượng chức năng xử lý vi phạm trên đường Hải Thượng Lãn Ông ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Vào mùa cao điểm, các loại phụ kiện, vật dụng trang trí được bày bán san sát, tràn ra vỉa hè, thậm chí lấn xuống lòng đường. Nhiều đoạn, lối đi bộ gần như bị “xóa sổ”, phương tiện lưu thông gặp khó khăn, thường xuyên xảy ra ùn ứ, đặc biệt vào giờ cao điểm. Việc lấn chiếm kéo dài không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng tạm giữ 8 xe đẩy tay, 7 bàn, 5 ghế; lập biên bản 4 trường hợp xe máy đỗ dưới lòng đường gây cản trở giao thông. Việc xử lý nằm trong kế hoạch lập lại trật tự, tập trung chuyển hóa địa bàn tuyến Hải Thượng Lãn Ông.

Phần lớn tiểu thương được nhắc nhở đã chấp hành, thu dọn hàng hóa, trả lại không gian cho người đi bộ và phương tiện lưu thông.

Tiểu thương tháo dỡ các vật dụng lấn chiếm ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Tại phường Nhiêu Lộc (quận 3 cũ), UBND và Công an phường phối hợp Đội tuần tra dẫn đoàn tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm trên các tuyến đường Hoàng Sa và Trần Quốc Thảo.

Ghi nhận cho thấy, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để buôn bán diễn ra phổ biến. Nhiều hộ kinh doanh bày bàn ghế ăn uống, xe đẩy, bếp nấu, bình gas ngay trên vỉa hè, che kín lối đi bộ. Xe máy dựng tràn lan dưới lòng đường, gây cản trở giao thông, nhất là vào giờ cao điểm.

Vỉa hè đường Hoàng Sa là điểm "nóng" thường xuyên bị chiếm dụng ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng yêu cầu tháo dỡ, thu dọn các vật dụng vi phạm; lập biên bản đối với các trường hợp lấn chiếm, chấm dứt việc sử dụng trái phép không gian công cộng, góp phần lập lại trật tự đô thị và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn.

Lấn chiếm quanh chợ đầu mối, chung cư

Tại khu vực chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, điểm “nóng” vi phạm trật tự đô thị, UBND và Công an phường Tam Bình phối hợp Đội CSGT Rạch Chiếc kiểm tra, xử lý tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường.

Ghi nhận cho thấy, rau củ, nông sản được tập kết thành từng đống lớn trên vỉa hè, nhiều điểm tràn xuống mặt đường. Thùng xốp, sọt nhựa, bao tải chất ngổn ngang, biến vỉa hè thành nơi trung chuyển, sơ chế hàng hóa. Xe máy, xe ba gác, xe tải dừng, đỗ tùy tiện để bốc dỡ hàng, khiến lối đi bị thu hẹp, giao thông qua khu vực luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Tình trạng buôn bán lấn chiếm quanh khu vực chợ đầu mối Thủ Đức ẢNH: CTV

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng thu gom, tạm giữ nhiều hàng hóa và vật dụng vi phạm; tháo dỡ các bảng hiệu đặt sai quy định. Đồng thời, các trường hợp vi phạm và phương tiện dừng, đỗ sai quy định phục vụ mua bán được lập biên bản xử lý, từng bước lập lại trật tự đô thị tại khu vực chợ đầu mối.

Công an lập lại trật tự đô thị khu vực quanh chợ đầu mối nông sản Thủ Đức ẢNH: CTV

Tại phường Tây Thạnh (quận Tân Phú cũ), Đội CSGT Tân Sơn Nhất phối hợp PC06 và UBND, Công an phường tổ chức tuần tra, kiểm soát khu vực chung cư Tây Thạnh, nơi tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng lề đường diễn ra nhộn nhịp, kéo dài.

Theo ghi nhận, rau củ, thực phẩm tươi sống và nhiều loại hàng hóa được bày la liệt trên vỉa hè, sát gốc cây, thậm chí tràn xuống mặt đường, chiếm gần như toàn bộ lối của người đi bộ. Xe máy, xe đẩy được tận dụng làm quầy bán hàng, dựng san sát nhau, biến khu vực nội bộ chung cư thành chợ tự phát.

Công an xử lý tình trạng buôn bán lấn chiếm xung quanh chung cư Tây Thạnh ẢNH: CTV

Hoạt động mua bán đông đúc, người bán và người mua đứng tụ tập ngay giữa lối lưu thông, khiến các phương tiện phải len lỏi di chuyển. Rác thải, lá rau, bao bì ni lông vương vãi, gây mất trật tự, ảnh hưởng đến sinh hoạt của cư dân và mỹ quan đô thị.

Công an lập biên bản tiểu thương vi phạm ẢNH: CTV

Theo quy định, hành vi sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè để buôn bán hàng hóa có thể bị xử phạt từ 2 - 3 triệu đồng theo Nghị định 168/2024; lỗi đỗ xe máy dưới lòng đường gây cản trở giao thông bị phạt từ 400.000 - 600.000 đồng mỗi trường hợp.