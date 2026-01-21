Công an TP.HCM: Phá đường dây buôn cần sa qua mạng có người nước ngoài tham gia

Ngày 21.1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.HCM cho biết vừa bóc gỡ thành công một đường dây mua bán trái phép cần sa hoạt động tinh vi trên không gian mạng, trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm nhằm bảo đảm an ninh trật tự cho các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Công an TP.HCM bắt giữ và mời làm việc 28 người, trong đó có cả người nước ngoài ẢNH: CACC

Theo cơ quan công an, qua công tác nghiệp vụ và theo dõi diễn biến trên không gian mạng, lực lượng phát hiện nhóm đối tượng chuyên rao bán cần sa và thuốc lá điện tử có chứa tinh dầu cần sa cho người sử dụng.

Sau thời gian xác lập chuyên án, PC04 đã tổ chức lực lượng đồng loạt kiểm tra, bắt giữ và mời làm việc 28 người, trong đó có cả người nước ngoài.

Các đối tượng bị điều tra về nhiều hành vi, gồm: mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và sử dụng trái phép chất ma túy. Kết quả test nhanh cho thấy tất cả đều dương tính với chất ma túy.

Cơ quan công an thu giữ 3,2 kg cần sa cùng 139 thuốc lá điện tử chứa tinh dầu cần sa ẢNH: CACC

Khám xét các địa điểm liên quan, cơ quan điều tra thu giữ hơn 3,2 kg cần sa cùng 139 cây thuốc lá điện tử chứa tinh dầu cần sa. Toàn bộ tang vật đã được lập biên bản, niêm phong để phục vụ công tác điều tra.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò từng đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Qua đó, góp phần chủ động phòng ngừa, giữ vững an ninh, an toàn, không để phát sinh tình huống bị động, bất ngờ, đặc biệt trong thời điểm diễn ra Đại hội XIV của Đảng.