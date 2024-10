TP.HCM: Bắt nhóm sinh viên góp tiền mua ma túy sử dụng

Ngày 28.10, đại diện Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Tân Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Quốc Huy, Nguyễn Đặng Quốc Thiện (21 tuổi, ở Q.Tân Phú) để điều tra về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Khám xét nơi ở của Võ Quốc Huy, công an thu giữ 1,1 kg cần sa ẢNH: CACC

Đồng thời, công an cũng bắt tạm giam 3 nam sinh viên đại học Tăng Tuấn Kiệt, Phan Thái Duy (cùng 19 tuổi) và Tô Bảo Đức (18 tuổi) để điều tra về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Khoảng 23 giờ 15 ngày 17.10, tổ công tác 363 Công an Q.Tân Bình kiểm tra hành chính trước một căn nhà trên đường Hồng Lạc (P.10) thì phát hiện nam sinh Kiệt và Đức có dấu hiệu sử dụng ma túy.

Theo điều tra, từ ngày 15.8, Kiệt và Đức thuê phòng trọ ở đường Âu Cơ (P.10) để ở và đi học. Đến ngày 15.10 thì nam sinh Duy đến phòng trọ ở cùng Kiệt và Đức.

Kiệt khai đã sử dụng ma túy loại cần sa nhiều lần, bắt đầu từ ngày 9.9. Bên cạnh đó, Kiệt còn sử dụng ma túy chung với Đức 10 lần và với Duy 1 lần.

Kiệt mua loại cần sa qua ứng dụng tin nhắn mạng xã hội từ một tài khoản tên "Thien Quoc". Từ ngày 9 - 15.9, Kiệt mua tổng cộng 10 lần, mỗi lần mua 1 gam với giá dao động 150.000 - 200.000 đồng. Mỗi lần mua cần sa, mỗi người trong nhóm sinh viên góp khoảng vài chục nghìn đồng để cùng nhau sử dụng.

Khám xét phòng trọ của 3 sinh viên, công an thu giữ bộ dụng cụ sử dụng ma túy gồm: 1 hộp giấy, 1 túi ni lông chứa thảo mộc khô, kết quả giám định 0,0833 gam là ma túy loại cần sa. Đức và Kiệt chỉ mới từ quê lên TP.HCM nhập học đại học từ ngày 15.8.

Từ lời khai của Kiệt, công an xác định Nguyễn Đặng Quốc Thiện là chủ tài khoản tên "Thien Quoc" và triệu tập Thiện làm việc. Tại cơ quan công an, Thiện khai nhận đã bán cần sa cho Kiệt, phù hợp với lời khai của Kiệt.

Về nguồn gốc cần sa, Thiện khai mua của Võ Quốc Huy. Mỗi lần Thiện mua số lượng 50 gam với giá từ 1,8 triệu - đến 2,6 triệu đồng rồi phân ra bán lại cho khách kiếm lời.

Tại cơ quan công an, Huy khai mua cần sa từ một người chưa rõ lai lịch thông qua ứng dụng trên mạng xã hội và nhận qua ứng dụng giao hàng rồi bán lại cần sa cho Thiện.

Khám xét nơi ở của Thiện, công an thu giữ 28,62 gam và 1,1 kg ma túy loại cần sa khi khám xét nơi ở của Huy.

Từ đầu năm 2024 đến nay, Công an Q.Tân Bình đã xử lý khoảng 50 trường hợp là sinh viên liên quan đến các hành vi tổ chức sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy, chủ yếu là cần sa.