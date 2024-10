TP.HCM: Truy tìm tài xế va chạm giao thông, rồi bỏ chạy và không chấp hành hiệu lệnh công an

Ngày 28.10, Công an Q.Gò Vấp (TP.HCM) phối hợp cùng Công an P.7 truy tìm nam tài xế có dấu hiệu say xỉn, va chạm giao thông, bỏ chạy không chấp hành hiệu lệnh của công an.

Nam tài xế va chạm giao thông, bỏ chạy và không chấp hành hiệu lệnh của công an ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Khoảng 0 giờ 30 ngày 27.10, anh Đ.C.B (31 tuổi, ở Q.Gò Vấp) chạy xe máy chở vợ trên đường Phan Văn Trị, lúc qua địa bàn P.7 (Q.Gò Vấp) thì xảy ra va chạm với ô tô cùng chiều làm 2 vợ chồng ngã xuống đường.

Gây tai nạn giao thông xong, chiếc ô tô không dừng lại mà bỏ chạy khoảng 500 mét thì bị anh B. đuổi theo, yêu cầu dừng xe. Anh B. gọi công an khu vực đến để làm việc.

Công an P.7 có mặt yêu cầu nam tài xế ô tô dừng xe, rút chìa khóa, vào lề đường làm việc nhưng người này có dấu hiệu say xỉn, không chấp hành hiệu lệnh. Lúc công an đang đứng ngay cửa ghế lái thì tài xế tăng tốc bỏ chạy, cánh cửa ô tô va vào mặt công an. Chiếc ô tô sau đó chạy về hướng đường Phạm Văn Đồng.

Hiện lực lượng chức năng khẩn trương truy tìm nam tài xế để phục vụ công tác làm rõ vụ việc.