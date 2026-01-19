Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Công an TP.HCM bắt người đàn ông dương tính ma túy, mang theo chất cấm

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
19/01/2026 06:30 GMT+7

Bị kiểm tra trên đường Võ Văn Bích (TP.HCM), người đàn ông 38 tuổi dương tính ma túy, mang theo 2 túi chất cấm, bỏ chạy 100 m vẫn bị bắt.

Ngày 18.1, Công an xã Bình Mỹ (huyện Củ Chi cũ, Công an TP.HCM) đang củng cố hồ sơ đối với N.P.B (38 tuổi, quê Đồng Tháp) để điều tra về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an TP.HCM bắt đối tượng dương tính, tàng trữ ma túy - Ảnh 1.

Công an TP.HCM bắt đối tượng dương tính, tàng trữ ma túy

ẢNH: CACC

Trước đó, khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, tổ công tác Đội CSGT Tây Bắc và Công an xã Bình Mỹ tuần tra trên tuyến đường Võ Văn Bích. Khi đến trước số 258 Võ Văn Bích (ấp 15, xã Bình Mỹ, TP.HCM), lực lượng chức năng phát hiện người đàn ông chạy xe máy biển số 61H1-481xx có dấu hiệu bất thường nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, người này không xuất trình được giấy phép lái xe, có biểu hiện lo sợ, bỏ chạy hơn 100 m trước khi bị tổ công tác khống chế, bắt giữ. Kiểm tra túi của người này, cơ quan chức năng phát hiện dụng cụ sử dụng ma túy đá và 2 túi ni lông chứa tinh thể màu trắng, nghi là ma túy đá.

Bước đầu, B. khai nhận 2 túi nilon nói trên chứa ma túy, vừa mua từ một người chưa rõ lai lịch. Qua kiểm tra nhanh, kết quả cho thấy người đàn ông dương tính với ma túy.

Công an TP.HCM bắt đối tượng dương tính, tàng trữ ma túy - Ảnh 2.

Tang vật bị thu giữ

ẢNH: CACC

Hiện vụ việc đang được Công an xã Bình Mỹ tiếp tục điều tra, làm rõ.

