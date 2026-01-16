Nghi kiện hàng 'SPX xxxx' là ma túy, tài xế giao nộp công an

Ngày 16.1, UBND phường Gia Định (TP.HCM) cho biết vừa trao giấy khen cho 1 tập thể và 6 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn, trong đó có nam tài xế giao hàng đã kịp thời trình báo vụ việc liên quan đến ma túy.

UBND phường Gia Định (TP.HCM) biểu dương tập thể và các cá nhân, trong đó có nam tài xế ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 29.12.2025, anh L.H.M (26 tuổi, quê An Giang), làm nghề giao hàng, nhận vận chuyển một kiện hàng theo yêu cầu của khách liên hệ qua ứng dụng nhắn tin. Địa điểm nhận hàng ban đầu tại một chung cư trên địa bàn TP.HCM, sau đó được đổi sang khu vực đường Hoa Lan, phường Cầu Kiệu.

Khi đến nơi, anh M. được người đàn ông đi xe máy chở theo người phụ nữ giao một hộp giấy hình chữ nhật, bên ngoài dán băng keo, có ghi thông tin sản phẩm “SPX xxxx”. Hàng được giao đến địa điểm tại tỉnh Bình Dương (cũ).

Trong quá trình di chuyển, anh M. phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường nên đã chủ động đến Công an phường Gia Định trình báo và giao nộp kiện hàng.

Qua kiểm tra, Công an phường Gia Định xác định bên trong kiện hàng có lọ thủy tinh bị nứt và một hộp giấy màu đen, trong đó chứa gói ni lông đựng tinh thể màu trắng là ma túy.

Công an phường Gia Định đánh giá hành động kịp thời của nam tài xế đã góp phần giúp lực lượng chức năng phát hiện, ngăn chặn hành vi liên quan đến ma túy, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức cảnh giác của người dân trong công tác phòng, chống tội phạm.