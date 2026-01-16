Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Nghi kiện hàng 'SPX xxxx' là ma túy, tài xế giao nộp công an

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
16/01/2026 10:54 GMT+7

Phát hiện kiện hàng ghi 'SPX xxxx' có dấu hiệu bất thường, nam tài xế đã mang đến Công an phường Gia Định (TP.HCM) trình báo và qua kiểm tra xác định bên trong chứa ma túy.

Ngày 16.1, UBND phường Gia Định (TP.HCM) cho biết vừa trao giấy khen cho 1 tập thể và 6 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn, trong đó có nam tài xế giao hàng đã kịp thời trình báo vụ việc liên quan đến ma túy.

Nghi kiện hàng 'Sản phẩm XXXX' là ma túy, tài xế giao cho công an - Ảnh 1.

UBND phường Gia Định (TP.HCM) biểu dương tập thể và các cá nhân, trong đó có nam tài xế

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 29.12.2025, anh L.H.M (26 tuổi, quê An Giang), làm nghề giao hàng, nhận vận chuyển một kiện hàng theo yêu cầu của khách liên hệ qua ứng dụng nhắn tin. Địa điểm nhận hàng ban đầu tại một chung cư trên địa bàn TP.HCM, sau đó được đổi sang khu vực đường Hoa Lan, phường Cầu Kiệu.

Khi đến nơi, anh M. được người đàn ông đi xe máy chở theo người phụ nữ giao một hộp giấy hình chữ nhật, bên ngoài dán băng keo, có ghi thông tin sản phẩm “SPX xxxx”. Hàng được giao đến địa điểm tại tỉnh Bình Dương (cũ).

Trong quá trình di chuyển, anh M. phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường nên đã chủ động đến Công an phường Gia Định trình báo và giao nộp kiện hàng.

Qua kiểm tra, Công an phường Gia Định xác định bên trong kiện hàng có lọ thủy tinh bị nứt và một hộp giấy màu đen, trong đó chứa gói ni lông đựng tinh thể màu trắng là ma túy.

Công an phường Gia Định đánh giá hành động kịp thời của nam tài xế đã góp phần giúp lực lượng chức năng phát hiện, ngăn chặn hành vi liên quan đến ma túy, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức cảnh giác của người dân trong công tác phòng, chống tội phạm.

Tin liên quan

Đồng Nai bắt quả tang nhóm nam nữ 'bay lắc' ma túy trong phòng ngủ

Đồng Nai bắt quả tang nhóm nam nữ 'bay lắc' ma túy trong phòng ngủ

Kiểm tra hành chính căn nhà tại phường Bình Long, tỉnh Đồng Nai, công an đã bắt quả tang nhóm 6 người đang 'bay lắc', sử dụng ma túy trong phòng ngủ.

Khám phá thêm chủ đề

ma túy công an TP.HCM phường gia định
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận