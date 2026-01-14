Ngày 14.1, Công an phường An Hội Đông (quận Gò Vấp cũ) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM củng cố hồ sơ, xử lý Nguyễn Thành Lâm (34 tuổi); Nguyễn Thành Công (26 tuổi), Nguyễn Thành Hải (32 tuổi) và Nguyễn Thị Ngọc Diễm (29 tuổi, cùng quê Đồng Tháp) về hành vi trộm cắp tài sản.

Công an TP.HCM bắt nhóm trộm rùa của chùa Triêm Phước ẢNH: CACC

Trước đó, ngày 9.1, Công an phường An Hội Đông nhận được tin báo của chùa Triêm Phước (đường số 9, phường An Hội Đông) về việc bị mất nhiều con rùa được nuôi tại khuôn viên chùa. Đây là các cá thể rùa do phật tử phóng sinh và được chùa nuôi từ rất lâu.

Do các cá thể rùa được nuôi hàng chục năm nên có trọng lượng lớn. Những con rùa này rất gần gũi với phật tử và du khách nên việc bị mất cắp đã gây nhiều sự bất an cho chùa. Bên cạnh đó, đây là ngôi chùa có lịch sử lâu đời, là nơi tu tập để tăng ni, phật tử và người dân đến chiêm bái.

Nhận định vụ việc có tính phức tạp, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại cơ sở tôn giáo trên địa bàn, Công an phường An Hội Đông phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khẩn trương vào cuộc điều tra.

Một tổ trinh sát đến hiện trường âm thầm điều tra, tổ khác tỏa đến các điểm buôn bán động vật hoang dã trên địa bàn TP.HCM.

Từ tài liệu thu thập được, công an xác định khoảng 12 giờ 35 phút ngày 7.1, một nhóm 4 người di chuyển bằng 3 xe máy đến chùa Triêm Phước. Lợi dụng lúc vắng người, nhóm này lẻn ra khuôn viên chùa bắt trộm 9 cá thể rùa rồi cùng nhau tẩu thoát.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trong ngày 9.1, công an bắt giữ Lâm, Công, Hải, Diễm. Mở rộng điều tra, công an xác định nhóm này còn trộm thêm 2 cá thể rùa tại ngôi chùa khác trên địa bàn TP.HCM.

Tại cơ quan công an, nhóm này khai do gần tết mà không có nghề nghiệp ổn định, cần tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định trộm cắp. Trong đó, Lâm từng đi làm phụ hồ và biết được các chùa thường nuôi nhiều rùa do phật tử phóng sinh nên lập nhóm đi trộm rùa, bán lấy tiền tiêu tết.

Công an đã thu hồi tổng cộng 11 cá thể rùa, bàn giao cho bị hại. Hiện vụ việc được tiếp tục làm rõ.