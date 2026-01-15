Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Đồng Nai bắt quả tang nhóm nam nữ 'bay lắc' ma túy trong phòng ngủ

Hoàng Giáp
15/01/2026 10:20 GMT+7

Kiểm tra hành chính căn nhà tại phường Bình Long, tỉnh Đồng Nai, công an đã bắt quả tang nhóm 6 người đang 'bay lắc', sử dụng ma túy trong phòng ngủ.

Ngày 15.1, Công an phường Bình Long, tỉnh Đồng Nai cho hay vừa bàn giao vụ việc bắt quả tang nhóm nam nữ "bay lắc", sử dụng trái phép chất ma túy tại một căn nhà thuộc khu phố Bình Ninh 2, phường Bình Long cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, khoảng 23 giờ 50 phút ngày 11.1, qua tin báo tố giác tội phạm, Công an phường Bình Long cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở bất ngờ kiểm tra hành chính nhà của Nguyễn Duy P. (26 tuổi, ở khu phố Bình Ninh 2, phường Bình Long).

Đồng Nai bắt quả tang nhóm nam nữ 'bay lắc' ma túy trong phòng ngủ- Ảnh 1.

Nhóm nam nữ đang sử dụng trái phép chất ma túy thì bị công an bắt quả tang

ẢNH: CÔNG AN PHƯỜNG BÌNH LONG

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện tại phòng ngủ của Nguyễn Duy P. có 6 người gồm: Nguyễn Duy P., Trần Ngọc P. (39 tuổi), Trần Thanh P. (40 tuổi), Nguyễn Ngọc Đ. (30 tuổi), Đặng Thị Hồng T. (20 tuổi) và Phan Thị Hải Y. (20 tuổi), cùng ở tỉnh Đồng Nai, đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Khi phát hiện công an, một số người đã tìm cách bỏ chạy, nhưng đã bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ.

Tại hiện trường, Công an phường Bình Long đã thu giữ nhiều dụng cụ để sử dụng trái phép chất ma túy như: loa nhạc, bộ đèn chiếu, đĩa sứ, bật lửa, 1 thẻ nhựa còn bám dính chất màu trắng nghi là ma túy...

Đồng Nai bắt quả tang nhóm nam nữ 'bay lắc' ma túy trong phòng ngủ- Ảnh 2.

Tang vật cơ quan công an thu giữ

ẢNH: CÔNG AN PHƯỜNG BÌNH LONG

Qua đấu tranh, cả nhóm thừa nhận hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy dạng khay (Ketamine) và kẹo (MDMA) tại phòng ngủ của Nguyễn Duy P.

 Xét nghiệm nhanh, cả 6 người đều cho kết quả dương tính với chất ma túy. Công an phường đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ tang vật, đưa về trụ sở để tiếp tục làm rõ.

Công an phường Bình Long đã bàn giao vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Khám phá thêm chủ đề

