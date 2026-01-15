Bắt 3 thanh niên dùng hung khí tấn công người gần cầu Ba Son, TP.HCM

Ngày 14.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 3 thanh niên gồm Lâm Vĩnh Hòa, Trần Bảo Phúc và Phan Học Văn (cùng 19 tuổi, ở TP.HCM) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Nhóm thanh niên dùng hung khí tấn công người gần cầu Ba Son bị bắt ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo điều tra ban đầu, trước đó, nhóm của Hòa xảy ra mâu thuẫn trên mạng xã hội với nhóm của T. (22 tuổi, ở phường Bình Trị Đông).

Rạng sáng 14.12.2025, khi đi chơi tại khu vực công viên Sáng Tạo, gần cầu Ba Son (phường An Khánh), Hòa phát hiện nhóm của T. nên chạy xe máy đến nói chuyện. Sau đó, hai bên xảy ra xô xát, Hòa dùng hung khí tấn công khiến T. bị thương, phải khâu 5 mũi.

Nắm tình hình, Công an phường An Khánh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, truy xét và bắt giữ các thanh niên liên quan.

Vụ việc xảy ra rạng sáng 14.12.2025 gần cầu Ba Son, TP.HCM ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Vụ việc cho thấy chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trên mạng xã hội, một số thanh niên đã chọn cách giải quyết bằng bạo lực, để lại hậu quả đáng tiếc. Đây cũng là lời cảnh tỉnh đối với giới trẻ trong cách ứng xử và giải quyết xung đột trong đời sống.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 17.12.2025, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nhóm người cự cãi rồi rượt đuổi nhau trên đường. Sau đó, 1 xe máy ngã ra đường.

Đáng chú ý, trong clip xuất hiện hình ảnh 1 nam thanh niên cầm theo hung khí khiến nhiều người chứng kiến lo ngại.

Vụ việc xảy ra vào rạng sáng 14.12.2025 tại giao lộ D6 - N11, đoạn gần cầu Ba Son, phường An Khánh khiến 1 người bị thương, 2 người khác bỏ phương tiện chạy thoát thân.