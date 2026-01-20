Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Công an TP.HCM xử lý tình trạng 'xẻ thịt' vỉa hè, thu phí giữ xe trái phép

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
20/01/2026 19:54 GMT+7

Lực lượng Công an TP.HCM đã 'mạnh tay' xử lý tình trạng chiếm dụng vỉa hè làm bãi giữ xe trái phép ở nhiều tuyến đường.

Ngày 20.1, Công an phường Chợ Lớn (quận 5 cũ), phối hợp Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP.HCM và Đội CSGT Chợ Lớn, xử lý tình trạng chiếm dụng vỉa hè quanh các bệnh viện lớn như Đại học Y Dược cơ sở 2, Chợ Rẫy, Hùng Vương.

Công an TP.HCM xử lý tình trạng 'xẻ thịt' vỉa hè, thu phí giữ xe trái phép - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng ghi nhận bãi giữ xe chiếm dụng vỉa hè

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Tại buổi kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 200 mét vỉa hè đường Lý Thường Kiệt và Phạm Hữu Chí bị các cá nhân dùng làm bãi giữ xe trái phép. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ các bãi xe này về hành vi sử dụng tạm thời vỉa hè vào mục đích khác khi chưa được cấp phép, mức phạt từ 10 - 15 triệu đồng/trường hợp. Với các phương tiện đậu sai quy định trên vỉa hè, chủ xe bị phạt 500.000 đồng/trường hợp.

Tổ công tác yêu các cá nhân không tái phạm, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu phát sinh các vấn đề về an ninh trật tự, cháy nổ.

Công an TP.HCM xử lý tình trạng 'xẻ thịt' vỉa hè, thu phí giữ xe trái phép - Ảnh 2.

Xe đậu trên vỉa hè bị đưa về trụ sở

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

TP.HCM lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè: Có một điều ai cũng mê

Cùng thời điểm, UBND, công an các phường Gia Định, Bình Lợi Trung, Hạnh Thông, An Nhơn... (quận Bình Thạnh và Gò Vấp cũ) phối hợp Đội CSGT Hàng Xanh xử lý hàng loạt trường hợp vi phạm liên quan lấn chiếm vỉa hè.

Tính từ ngày 15.1 đến nay, tổ công tác này đã xử lý hơn 160 trường hợp sử dụng vỉa hè để: kinh doanh dịch vụ ăn uống; để, đỗ xe ở lòng đường vỉa hè trái phép; dùng xe đẩy làm quầy hàng lưu động trên đường gây cản trở giao thông; bán hàng hóa nhỏ lẻ khác trên lòng đường, vỉa hè các tuyến phố có quy định cấm bán hàng; sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác mà không có giấy phép theo quy định…

Lực lượng chức năng cũng tạm giữ hàng trăm cây dù, bàn, ghế, bảng hiệu, xe đẩy… Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn tập trung công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân.

Công an TP.HCM xử lý tình trạng 'xẻ thịt' vỉa hè, thu phí giữ xe trái phép - Ảnh 3.

Công an phường Chợ Lớn lập biên bản bãi giữ xe trái phép

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Công an TP.HCM xử lý tình trạng 'xẻ thịt' vỉa hè, thu phí giữ xe trái phép - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè trên địa bàn phường Gò Vấp và Bình Thạnh cũ

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Công an TP.HCM xử lý tình trạng 'xẻ thịt' vỉa hè, thu phí giữ xe trái phép - Ảnh 5.

Chiếm dụng vỉa hè trên đường Nguyễn Xí

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Trong thời gian tới, Đội CSGT Hàng Xanh tăng cường phối hợp công an các phường tiếp tục duy trì tuần tra, kiểm soát, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè trên địa bàn.

Trước đó, hôm 22.12.2025, Báo Thanh Niên có bài viết TP.HCM: Tái diễn tình trạng 'xẻ thịt' vỉa hè, thu phí giữ xe trên trời.

Tin liên quan

TP.HCM: Tái diễn tình trạng 'xẻ thịt' vỉa hè, thu phí giữ xe trên trời

TP.HCM: Tái diễn tình trạng 'xẻ thịt' vỉa hè, thu phí giữ xe trên trời

Người dân TP.HCM bức xúc trước tình trạng những người lạ mặt chiếm vỉa hè lập bãi xe 'lụi', thu giá trên trời quanh các bệnh viện Đại học Y Dược cơ sở 2, Chợ Rẫy, Hùng Vương.

Khám phá thêm chủ đề

vỉa hè Công An TP.HCM giữ xe Xẻ thịt CSGT lấn chiếm vỉa hè bãi giữ xe trái phép phí giữ xe trên trời
