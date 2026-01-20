Phường, xã ở TP.HCM cam kết 'làm sạch' vỉa hè

L ẤN CHIẾM TRÀN LAN

Sau ngày TP.HCM phát động đợt ra quân lập lại trật tự đô thị (TTĐT) vào 16.1, vỉa hè đường Hải Thượng Lãn Ông (P.Chợ Lớn) đã ngăn nắp hơn. Theo ghi nhận những ngày trước đó, các cửa hàng lấn chiếm toàn bộ vỉa hè, giăng dây treo đủ loại hàng hóa như đèn lồng, câu đối, bao lì xì, đèn trang trí… Thậm chí, nhân viên còn tràn xuống lòng đường chèo kéo khách ghé mua. Đơn cử như chiều 13.1, dù có xe của công an phường và lực lượng an ninh trật tự (ANTT) cơ sở tuần tra nhưng các hộ kinh doanh vẫn bày bán, lấn chiếm công khai. Đường Trang Tử nối đường Hải Thượng Lãn Ông thuộc địa phận giáp ranh giữa P.Chợ Lớn và P.Bình Tây cũng bị lấn chiếm trầm trọng, kéo dài.

Ở khu vực ngoại thành, tình trạng lấn chiếm diễn ra càng phổ biến hơn, hình thành những khu chợ tự phát, kéo dài nhiều năm dù địa phương nói rằng vẫn luôn tổ chức các đợt ra quân xử phạt. Tại đường Lộ Tẻ (P.Tân Tạo), buổi tối hàng hóa bày biện chật kín vỉa hè, tràn xuống lòng đường. Nhiều người thiết kế kệ hàng gắn bánh xe phía dưới để dễ dàng "tháo chạy" khi thấy lực lượng chức năng kiểm tra. Tương tự, khu vực hầm chui Tân Tạo, đoạn trước Công ty TNHH PouYuen VN trở thành khu chợ tự phát vào giờ tan ca của công nhân. Người bán cứ bày, người mua dừng xe gây ách tắc đoạn đường dài.

Giữa dòng xe tấp nập, anh Trần Quang Trung (41 tuổi, quê Quảng Trị) cũng như nhiều người bán hàng rong khác nói rằng vỉa hè là "chỗ đứng nhờ" để buôn bán. "Biết là vi phạm nhưng vì cuộc sống", anh Trung nói và bộc bạch nguyện vọng lớn nhất là có một chỗ bán ổn định. Anh cho biết nếu có chủ trương cho thuê lại mặt bằng vỉa hè ở những điểm khả thi thì anh sẵn sàng nộp phí để được buôn bán đàng hoàng, ổn định.

Tại các tuyến đường quanh chợ Hiệp Tân (P.Phú Thạnh) như đường Nguyễn Mỹ Ca, Chu Thiên hay Tây Thạnh (P.Tây Thạnh) cũng trong tình trạng bủa vây bởi khung sắt, bạt che và cả taxi đậu đỗ chiếm trọn lối đi bộ.

B Ị PHẠT LÊN ĐẾN 6 TRIỆU ĐỒNG

Về tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè quanh khu vực chợ Hiệp Tân, đại diện UBND P.Phú Thạnh khẳng định địa phương sẽ kiên quyết xử lý dứt điểm vi phạm trật tự lòng lề đường. Tuy nhiên đây là vấn đề không thể giải quyết trong một sớm một chiều mà cần có lộ trình cụ thể để dứt điểm các trường hợp tái lấn chiếm. Còn lãnh đạo UBND P.Tây Thạnh cho biết khu vực đường Tây Thạnh đi qua khu công nghiệp, tình trạng buôn bán tự phát lấn chiếm vỉa hè cũng đang gây nhiều áp lực cho lực lượng chức năng. Lãnh đạo phường nói rằng đặc thù khu vực này tập trung đông công nhân, nhu cầu mua sắm lớn nhưng lại thiếu chợ dân sinh.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Xuân Trung, Chủ tịch UBND P.Chợ Lớn, cho biết phường thường xuyên tuần tra, xử phạt các hộ lấn chiếm vỉa hè đường Hải Thượng Lãn Ông, nhưng khi lực lượng rút đi thì các hộ buôn bán lại bày ra. Theo ông Trung, hiện không còn lực lượng TTĐT chuyên trách nên việc xử lý TTĐT giao cho công an, ANTT cơ sở làm. Dù vậy, nhân sự công an có hạn, vừa phải lo nhiều địa điểm bệnh viện khác. "Tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông ngoài lấn chiếm vỉa hè còn nhiều nguy cơ khác nữa. Phường sẽ tìm giải pháp mới để giải quyết hiệu quả hơn", Chủ tịch UBND P.Chợ Lớn khẳng định.

Trong khi đó, ông Nguyễn Quốc Dương, Chủ tịch UBND P.Bình Tây, cho hay phường đã có kế hoạch liên tịch xử lý ở tuyến đường Trang Tử, là địa bàn giáp ranh với P.Chợ Lớn. Theo đó, chính quyền địa phương sẽ tuyên truyền trong vòng 15 ngày, sau đó tổ chức ra quân xử phạt, duy trì lực lượng chốt chặn thường xuyên trong 30 ngày tiếp theo để ngăn chặn tái chiếm vỉa hè, tái lập chợ tự phát. Các lực lượng tham gia chốt chặn hằng ngày gồm 2 công an và 4 thành viên ANTT cơ sở, 2 điểm lập chốt gồm giao lộ Trang Tử - Nguyễn Thị Nhỏ và Trang Tử - Xóm Đất.

Bên cạnh đó, CSGT và CSTT sẽ phối hợp tuần tra, xử phạt hành chính. Cụ thể, CSGT Chợ Lớn xử lý hành vi "dừng xe, đỗ xe ở lòng đường gây cản trở giao thông", còn CSTT xử lý hành vi "sử dụng trái phép vỉa hè, lòng đường để họp chợ, kinh doanh ăn uống, bày bán hàng hóa", mức phạt tối đa lên đến 6 triệu đồng. "Hai phường sẽ ra quân xử lý quyết liệt, lập lại TTĐT tuyến đường này", ông Dương nói thêm.

Khu chợ tự phát đoạn trước cổng Công ty TNHH PouYuen VN (P.Tân Tạo, TP.HCM) ẢNH: TRẦN KHA

Q UY TRÁCH NHIỆM CHỦ TỊCH P HƯỜNG, X Ã

Tại lễ ra quân ngày 16.1, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường nhìn nhận thời gian qua, dù TP triển khai nhiều giải pháp và đạt một số kết quả nhưng tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường vẫn tái diễn, có nơi kéo dài, phức tạp, gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Nguyên nhân chủ yếu từ việc phối hợp chưa đồng bộ, công tác tuyên truyền chưa hiệu quả, kiểm tra xử lý chưa thường xuyên, liên tục; đặc biệt là trách nhiệm quản lý ở cấp phường, xã chưa được phát huy đầy đủ. Ông Cường yêu cầu sớm hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý và sử dụng lòng đường, vỉa hè theo hướng công khai, minh bạch, phân cấp, phân quyền rõ ràng; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm.

Lãnh đạo TP.HCM khẳng định Chủ tịch UBND các phường, xã, đặc khu phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước UBND TP.HCM nếu để xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè kéo dài, phức tạp trên địa bàn quản lý. Ông Cường cho hay đợt ra quân lần này thể hiện quyết tâm của TP để lập lại TTĐT, xây dựng môi trường giao thông trật tự, an toàn, văn minh. Các địa phương phải chủ động rà soát thực trạng, xây dựng kế hoạch phù hợp, thường xuyên theo dõi, đánh giá kết quả; kịp thời sơ kết, nhân rộng mô hình hiệu quả, đồng thời xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu buông lỏng quản lý.

Vỉa hè đường Lộ Tẻ (P.Tân Tạo, TP.HCM) biến thành nơi buôn bán quần áo, phụ kiện thời trang ẢNH: TRẦN KHA

Các hộ kinh doanh lấn chiếm toàn bộ vỉa hè đường Hải Thượng Lãn Ông (P.Chợ Lớn, TP.HCM). Ảnh chụp ngày 13.1 ẢNH: SỸ ĐÔNG

Không vì khó khăn mà chùn bước Ông Nguyễn Xuân Thành, Phó chủ tịch UBND P.An Đông, cho biết phường có mật độ dân cư cao, hoạt động kinh doanh buôn bán sôi động, phương tiện lưu thông lớn nên việc lập lại TTĐT, đảm bảo an toàn giao thông có ý nghĩa quan trọng. Ông cho rằng tuyên truyền, vận động là giải pháp nền tảng lâu dài, còn trước mắt sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý. Quá trình triển khai cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa công an phường với phòng kinh tế, hạ tầng và đô thị, lực lượng TTĐT và đoàn thể khu phố. Bà Nguyễn Thị Thảo, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc, nhìn nhận với đặc thù dân số đông, tình trạng chiếm dụng lòng, lề đường để mua bán tại xã đã kéo dài nhiều năm, gây áp lực lớn trong công tác quản lý TTĐT. Tuy nhiên, xã xác định không vì khó khăn mà chùn bước, mà sẽ triển khai theo phương châm "mưa dầm thấm lâu", thực hiện từng bước, có kế hoạch và lộ trình cụ thể.



