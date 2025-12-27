Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Hà Nội lệnh giải tỏa 'chợ cóc' chiếm vỉa hè, lòng đường trước 30.1.2026

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
27/12/2025 06:32 GMT+7

Hà Nội yêu cầu các cơ quan liên quan giải tỏa triệt để các 'chợ cóc', điểm kinh doanh tự phát lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, ảnh hưởng đến an toàn giao thông, trật tự văn minh đô thị gây bức xúc dư luận trước ngày 30.1.2026.

Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký, ban hành Kế hoạch số 373/KH-UBND về triển khai các giải pháp xử lý "chợ cóc", điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn thành phố.

Hà Nội lệnh giải tỏa 'chợ cóc' chiếm vỉa hè, lòng đường trước 30.1.2026- Ảnh 1.

"Chợ cóc" gần Ngã Tư Sở (P.Thanh Xuân, Hà Nội) được chụp hồi tháng 8 vừa qua

ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Trên cơ sở rà soát, đánh giá đặc điểm, tình hình hoạt động, các "chợ cóc", điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn, Hà Nội phân chia thành 4 nhóm gắn với lộ trình giải tỏa.

Cụ thể, nhóm 1 là các "chợ cóc", điểm kinh doanh tự phát lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, là "điểm nóng" ảnh hưởng đến an toàn giao thông, trật tự văn minh đô thị gây bức xúc dư luận. Hoàn thành giải tỏa trước ngày 30.1.2026.

Nhóm 2 là các "chợ cóc", điểm kinh doanh tự phát có dưới 50 hộ kinh doanh. Hoàn thành giải tỏa trước ngày 30.6.2026.

Nhóm 3 là các "chợ cóc", điểm kinh doanh tự phát hoạt động có từ 50 đến 100 hộ kinh doanh. Hoàn thành giải tỏa trước ngày 30.12.2026.

Nhóm 4 là các "chợ cóc", điểm kinh doanh tự phát trên 100 hộ kinh doanh, tồn tại lâu dài, có tính chất phức tạp. Hoàn thành giải tỏa trước ngày 30.6.2027.

Trong kế hoạch, TP.Hà Nội yêu cầu huy động cả hệ thống chính trị, lực lượng, phương tiện ra quân tổng kiểm tra, xử lý, giải tỏa triệt để các "chợ cóc", điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn. Các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, phường trong công tác triển khai thực hiện.

Đối với việc đảm bảo đời sống dân sinh, Hà Nội yêu cầu các cơ quan liên quan xây dựng phương án chi tiết để bố trí sắp xếp các hộ tiểu thương kinh doanh tại "chợ cóc", điểm kinh doanh tự phát vào kinh doanh tại các chợ còn điểm kinh doanh trống.

Ưu tiên đầu tư phát triển chợ tại khu vực khó khăn, đặc biệt các xã, phường còn thiếu chợ để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân; đồng thời tạo mặt bằng, bố trí các tiểu thương tại các "chợ cóc", điểm kinh doanh tự phát bị giải tỏa vào kinh doanh tại chợ đúng quy định.

Yêu cầu UBND xã, phường huy động cả hệ thống chính trị của địa phương bằng nhiều hình thức (thông qua phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thông của xã, phường, tổ dân phố, thông qua ứng dụng số, mạng xã hội…) tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn, kêu gọi người dân dừng kinh doanh và lộ trình thời hạn giải tỏa các "chợ cóc", điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn.

Cạnh đó, cần tổ chức đối thoại, ký cam kết trực tiếp, vận động các hộ đang kinh doanh tại các "chợ cóc", điểm kinh doanh tự phát di dời vào chợ kinh doanh đúng quy định.

Đồng thời, tuyên truyền tới người tiêu dùng xây dựng thói quen mua bán tại các chợ chính quy, các loại hình thương mại được kiểm soát về nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm thay vì mua hàng ở các "chợ cóc", điểm kinh doanh tự phát.

Khám phá thêm chủ đề

chợ cóc hà nội giải tỏa xử lý chợ cóc
