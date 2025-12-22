Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM: Tái diễn tình trạng 'xẻ thịt' vỉa hè, thu phí giữ xe trên trời

Trần Duy Khánh
22/12/2025 08:54 GMT+7

Người dân TP.HCM bức xúc trước tình trạng những người lạ mặt chiếm vỉa hè lập bãi xe 'lụi', thu giá trên trời quanh các bệnh viện Đại học Y Dược cơ sở 2, Chợ Rẫy, Hùng Vương.

Thời gian qua, người dân phản ánh đến Báo Thanh Niên, trong khi Nghị định 165/2024/NĐ-CP đang có hiệu lực, quy định không cho phép sử dụng vỉa hè vào mục đích kinh doanh. Song thực tế, các tuyến đường tại bệnh viện lớn như Đại học Y Dược cơ sở 2, Chợ Rẫy, Hùng Vương (thuộc phường Chợ Lớn, quận 5 cũ, TP.HCM) ngang nhiên bị chiếm dụng "xẻ thịt", tổ chức thu phí giữ xe với giá cao, bất chấp lệnh cấm.

TP . HCM Tái diễn tình trạng chiếm dụng vỉa hè và thu phí giữ xe cao - Ảnh 1.

Bãi giữ xe "lụi" trên vỉa hè đường Phạm Hữu Chí hét giá 15.000 đồng/lượt giữ xe máy

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Ghi nhận của PV Thanh Niên trong những ngày giữa tháng 12 cho thấy, tại tuyến đường Phạm Hữu Chí (đoạn sau Bệnh viện Chợ Rẫy), có ít nhất 3 điểm giữ xe tự phát, chiếm hoàn toàn 2 bên vỉa hè dành cho người đi bộ.

Ngày 18.12, người đàn ông vừa trờ xe máy tới cổng sau bệnh viện, nhóm trông giữ xe chủ động ra hiệu cho dừng lại rồi dắt xe đưa thẳng lên vỉa hè. Vỏn vẹn 10 phút trở ra, nhóm này hét giá tiền giữ xe 15.000 đồng khiến người đàn ông tái mặt.

"Gì mà mới chút xíu lấy 15.000 đồng", người đàn ông thắc mắc. Nhóm giữ xe đáp: "Đúng giá rồi anh, ở đoạn này một giá một anh ơi".

Tại góc đường Nguyễn Chí Thanh - Lý Thường Kiệt (đoạn trước Bệnh viện Đại học Y Dược cơ sở 2), vỉa hè gần như bị nuốt chửng. Xe máy của người dân đến khám bệnh được hướng dẫn dựng sát nhau trên vỉa hè, cũng bị thu 10.000 đồng/lượt, dù không để bảng giá.

Tại giao lộ Bà Triệu - Lý Thường Kiệt (đoạn trước cổng 4, Bệnh viện Hùng Vương) tình trạng lấn chiếm còn diễn ra tràn lan hơn. Xe máy dựng kín bít vỉa hè, đẩy người đi bộ xuống lòng đường.

Dọc tuyến Lý Thường Kiệt, từ giao lộ Bà Triệu kéo dài đến đường Hồng Bàng (qua Bệnh viện Hùng Vương), khoảng 230 m vỉa hè bị "xẻ thịt" thu tiền giữ xe trái phép, giá trên trời diễn ra nhiều năm nay nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Qua ghi nhận, vỉa hè trở thành bãi giữ xe bất đắc dĩ, trong khi nhiều nhóm người thu tiền hoạt động công khai. Với mỗi bãi xe nói trên, hằng ngày có hàng trăm, nghìn lượt xe máy đến gửi, số tiền thu về là rất lớn.

Trước đó, UBND TP.HCM ban hành quyết định bãi bỏ Quyết định 32/2023 của UBND TP.HCM về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè trên địa bàn.

Việc bãi bỏ Quyết định 32 của UBND TP.HCM căn cứ theo Nghị định 165/2024 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của luật Đường bộ và điều 77 luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Theo đó, quy định không cho phép sử dụng vỉa hè vào mục đích kinh doanh, buôn bán. Tuy nhiên thực tế, nhiều tuyến đường xung quanh các bệnh viện lớn tại TP.HCM vẫn ngang nhiên bị chiếm dụng, kinh doanh thu phí giữ xe với giá cao, khiến người dân bức xúc.

Dưới đây là một số hình ảnh PV ghi nhận:

TP . HCM Tái diễn tình trạng chiếm dụng vỉa hè và thu phí giữ xe cao - Ảnh 2.

Người đàn ông áo đen đứng ra thu phí giữ xe trên đường Phạm Hữu Chí

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

TP . HCM Tái diễn tình trạng chiếm dụng vỉa hè và thu phí giữ xe cao - Ảnh 3.

Người đàn ông thu 10.000 đồng/lượt giữ xe máy tại bãi xe vỉa hè đường Lý Thường Kiệt

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

TP . HCM Tái diễn tình trạng chiếm dụng vỉa hè và thu phí giữ xe cao - Ảnh 4.

Mỗi ngày, lợi ích thu về từ việc giữ xe rất lớn

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

TP . HCM Tái diễn tình trạng chiếm dụng vỉa hè và thu phí giữ xe cao - Ảnh 5.

Vỉa hè ở các bệnh viện lớn bị "xẻ thịt" thu tiền

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

TP . HCM Tái diễn tình trạng chiếm dụng vỉa hè và thu phí giữ xe cao - Ảnh 6.

Một bãi xe trên vỉa hè đường Lý Thường Kiệt

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

TP . HCM Tái diễn tình trạng chiếm dụng vỉa hè và thu phí giữ xe cao - Ảnh 7.

2 bên vỉa hè đường Phạm Hữu Chí bị chiếm dụng hoàn toàn

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

TP . HCM Tái diễn tình trạng chiếm dụng vỉa hè và thu phí giữ xe cao - Ảnh 8.

Hơn 200 m vỉa hè đường Lý Thường Kiệt bị chiếm dụng làm bãi xe "bít" lối đi dành cho người đi bộ

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

