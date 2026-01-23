Công an TP.HCM giúp cụ bà thoát bẫy lừa 80 triệu đồng

Tối 22.1, theo thông tin từ Công an phường Bình Tây (quận 6 cũ), Công an TP.HCM, đơn vị vừa kịp thời ngăn chặn 1 vụ lừa đảo và phát cảnh báo đến người dân.

Công an TP.HCM kịp ngăn người phụ nữ thoát bẫy lừa 80 triệu đồng ẢNH: CACC

Trước đó, trưa 21.1, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an phường Bình Tây và ngân hàng VietinBank, lực lượng chức năng đã kịp thời ngăn chặn thành công 1 vụ lừa đảo qua mạng, giúp người dân tránh bị chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, bà N.T.C (74 tuổi, quê Tây Ninh) đến chi nhánh ngân hàng VietinBank trên đường Tháp Mười, phường Bình Tây để thực hiện giao dịch chuyển 80 triệu đồng.

Trong quá trình giao dịch, nhân viên ngân hàng phát hiện dấu hiệu bất thường và đặc biệt rất cảnh giác do đã được Công an phường Bình Tây tuyên truyền, hướng dẫn nhận diện các thủ đoạn lừa đảo qua mạng thời gian qua.

Nhờ nắm chắc các dấu hiệu rủi ro, nhân viên ngân hàng đã chủ động kéo dài thời gian giao dịch, đồng thời báo ngay Công an phường Bình Tây đến hỗ trợ. Công an nhanh chóng có mặt, giải thích, tuyên truyền, phân tích thủ đoạn để bà C. hiểu rõ.

Qua trao đổi, bà C. cho hay đối tượng lừa đảo yêu cầu bà chuyển tiền để "thông quan hàng được chuyển từ nước ngoài về". Sau khi được hướng dẫn, bà C. đã dừng giao dịch, nhờ đó không bị lừa mất 80 triệu đồng.

Để bảo đảm an toàn cho bà C., Công an TP.HCM đã liên hệ người thân của bà này đến ngân hàng và đưa bà về nhà.

Công an cảnh báo thủ đoạn của các đối tượng là thường giả danh người quen, nhân viên giao hàng, đơn vị hải quan… rồi yêu cầu chuyển tiền với lý do: đóng phí thông quan, thuế, phí kho bãi, phí vận chuyển… hối thúc chuyển gấp, tạo tâm lý sợ mất hàng, sợ vi phạm.

Dấu hiệu nhận biết là yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân lạ, gọi, nhắn tin thúc ép, đe dọa, yêu cầu bảo mật, không có giấy tờ, mã vận đơn, thông tin xác thực rõ ràng, dẫn dụ cài ứng dụng, bấm link lạ, cung cấp OTP hoặc mã xác thực.

Vụ việc trên cho thấy công tác tuyên truyền, phổ biến thủ đoạn lừa đảo của Công an TP.HCM đã phát huy hiệu quả thiết thực, giúp cán bộ, nhân viên ngân hàng nâng cao cảnh giác, nhận diện dấu hiệu nghi vấn và phối hợp kịp thời để bảo vệ tài sản cho người dân, nhất là người cao tuổi.