Thời sự Pháp luật

Bắt cựu cán bộ địa chính xã lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản

Hoàng Giáp
31/12/2025 10:30 GMT+7

Một nguyên cán bộ địa chính xã tại Đồng Nai vừa bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Ngày 31.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Phạm Viết Dực, cựu cán bộ địa chính xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước cũ (nay là xã Đa Kia, tỉnh Đồng Nai) để điều tra làm rõ tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, từ năm 2021 - 2023, Phạm Viết Dực là công chức thuộc UBND xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước (cũ) được giao phụ trách lĩnh vực địa chính - nông nghiệp - xây dựng - môi trường.

Với chức năng nhiệm vụ được phân công tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn người dân làm các thủ tục liên quan đến lĩnh vực đất đai, tham gia dẫn đo đạc, trích đo bản đồ địa chính khi được cơ quan đo đạc yêu cầu, có trách nhiệm lập danh sách các tổ chức, cá nhân có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất để tham mưu cho Chủ tịch UBND xã báo cáo trình UBND huyện Bù Gia Mập xem xét.

Phạm Viết Dực nghe đọc lệnh bắt tạm giam

Khi thực hiện các nhiệm vụ được giao, Dực đã lợi dụng vị trí công tác để hứa hẹn làm các thủ tục đất đai cho bà M. để nhận số tiền 520 triệu đồng và đã chiếm đoạt số tiền trên sử dụng vào mục đích cá nhân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ban hành các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Phạm Viết Dực để điều tra làm rõ tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Hiện Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục xác minh, mở rộng điều tra vụ án, đồng thời thông báo những cá nhân (nếu có) bị Phạm Viết Dực chiếm đoạt tài sản liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai để làm việc, làm rõ, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng trước pháp luật.


Tin liên quan

An Giang: Bắt nguyên cán bộ địa chính cấp khống 17 sổ đỏ, chiếm đoạt tiền tỉ

An Giang: Bắt nguyên cán bộ địa chính cấp khống 17 sổ đỏ, chiếm đoạt tiền tỉ

Bị can Phan Ngọc Phương, nguyên cán bộ địa chính xã Bình Thủy, H.Châu Phú, An Giang, đã làm thủ tục cấp khống 17 sổ đỏ cho bản thân, gia đình và lừa đảo chiếm đoạt hơn 3 tỉ đồng.

Khám phá thêm chủ đề

cán bộ địa chính xã Đồng Nai lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản bắt tạm giam Khởi Tố Bị Can
