Thời sự Pháp luật

Bắt tạm giam nữ giám đốc bị tố lừa đảo chiếm đoạt hơn 166 tỉ đồng

Hữu Tú
Hữu Tú
26/12/2025 17:45 GMT+7

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt tạm giam nữ giám đốc một doanh nghiệp, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 166 tỉ đồng.

Ngày 26.12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với bà Đoàn Uyên Thao (53 tuổi, ở P.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, bà Thao là giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Thương mại và dịch vụ Hoàng Quyến (Công ty Hoàng Quyến, địa chỉ tại P.Buôn Ma Thuột).

Từ năm 2020 - 2024, bà Thao sử dụng tư cách pháp nhân của công ty để huy động nhận tiền gửi của nhiều cá nhân với mức lãi suất đưa ra từ 0,6 - 1,5%/tháng, bằng hình thức gửi không kỳ hạn, được rút linh hoạt theo nhu cầu.

Bắt tạm giam nữ giám đốc lừa đảo chiếm đoạt hơn 166 tỉ đồng- Ảnh 1.

Công an thực hiện lệnh bắt tạm giam bà Đoàn Uyên Thao (bên phải) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 166 tỉ đồng

ẢNH: S.Đ

Khi nhận tiền, bà Thao đều lập giấy biên nhận có đóng dấu đỏ của công ty, tạo niềm tin cho những người gửi tiền, đầu tư kinh doanh, sinh lãi.

Sau đó, bà Thao chủ yếu sử dụng để trả tiền gốc và lãi khi người dân có nhu cầu đến rút tiền.

Đến nay, cơ quan chức năng đã tiếp nhận đơn và làm việc với 249 cá nhân tố cáo Công ty Hoàng Quyến có hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 166 tỉ đồng bằng hình thức nhận ký gửi như trên.

Theo cơ quan chức năng, năm 2024, Công ty Hoàng Quyến đã mất năng lực tài chính, không có khả năng thanh toán nợ, có nguy cơ phá sản nhưng bà Thao vẫn tạo vỏ bọc năng lực kinh tế, sở hữu nhiều tài sản... Đồng thời, bà Thao đưa ra thông tin gian dối về việc gửi tiền sẽ được thanh toán tiền lãi từ 0,7 - 1%/tháng để 5 người dân trên địa bàn tỉnh gửi hơn 2,3 tỉ đồng.

Toàn bộ số tiền này, Thao dùng để thanh toán tiền gốc và lãi cho những người gửi tiền trước đó.

Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý bà Thao.

