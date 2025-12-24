Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Công an tỉnh Đắk Lắk triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia

Hữu Tú
24/12/2025 10:05 GMT+7

Công an tỉnh Đắk Lắk đã theo dõi, phát hiện và triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia, từ Campuchia đưa qua tiêu thụ tại các tỉnh của Việt Nam.

Ngày 24.12, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo thông tin về tình hình, kết quả đấu tranh, bắt giữ đường dây tội phạm về ma túy với số lượng lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng công an đã phát hiện một đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tuyến, liên tỉnh, thẩm lậu từ Campuchia đưa vào tiêu thụ tại TP.HCM, Đắk Lắk, Lâm Đồng…

Công an tỉnh Đắk Lắk triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia - Ảnh 1.

Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin vụ triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

ẢNH: HỮU TÚ

Lực lượng chức năng xác định đường dây này có hơn 20 đối tượng, cầm đầu là Lâm Anh Vỹ và Nguyễn Thanh Bảo (cùng ở xã Thuận An, Lâm Đồng), đã móc nối với các đối tượng ở khu vực cửa khẩu Đắk Peur - Numbenh (Campuchia) để tổ chức mua ma túy, sau đó vận chuyển qua Việt Nam tiêu thụ.

Các đối tượng này có thủ đoạn hoạt động tinh vi, manh động, sử dụng vũ khí. Đáng chú ý, các đối tượng lợi dụng không gian mạng để thực hiện giao dịch và cài đặt chế độ tự xóa sau mỗi lần liên lạc nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Từ ngày 17 - 20.12, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các đơn vị liên quan, đồng loạt tấn công, triệt phá thành công đường dây, bắt giữ và triệu tập 19 người liên quan, đưa về trụ sở để đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội.

Lực lượng chức năng phải sử dụng chó nghiệp vụ, máy xúc để đào xới đất vườn của đối tượng để phát hiện ma túy bị chôn sâu. 

Cơ quan chức năng thu giữ tang vật gồm 2 khẩu súng, nhiều viên đạn, khoảng 220 triệu đồng, 11.184 viên nén hồng phiến, hơn 9,2 kg ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật khác có liên quan; tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, mức độ tham gia của từng đối tượng để xử lý nghiêm.

