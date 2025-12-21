Khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 500 người dân Đắk Lắk

Các y bác sĩ Trường - Bệnh viện ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột khám, tư vấn sức khỏe cho người dân

Sau những đợt bão lũ vừa qua, cuộc sống của người dân Krông Bông vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là việc chăm sóc và theo dõi sức khỏe cho người già, trẻ nhỏ và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Xuất phát từ sự thấu hiểu và mong muốn kịp thời sẻ chia cùng bà con, ngày 20.12, đoàn thiện nguyện Trường - Viện đã trực tiếp về địa phương, tổ chức khám chữa bệnh tại hai điểm Trạm Y tế Hòa Lễ và Trạm Y tế Krông Kmar, giúp người dân thuận tiện hơn trong việc đi lại, thăm khám đầy đủ.

Đoàn khám gồm 67 bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên và tình nguyện viên đã làm việc liên tục với tinh thần trách nhiệm cao, tận tâm trong từng khâu thăm khám, bao gồm: đo huyết áp, cân nặng; khám lâm sàng (nội tổng hợp, ngoại tổng hợp, nhi khoa, phụ sản, tai mũi họng); tư vấn và cấp phát thuốc chữa bệnh miễn phí.

Các y bác sĩ Trường - Bệnh viện ĐH Y Dược Buôn Ma Thuột khám, tư vấn sức khỏe cho người dân

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, đoàn còn trao tặng 38 suất quà (trị giá 1 triệu đồng/suất) cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn nhằm chia sẻ, động viên, góp phần giúp người dân bị ảnh hưởng nặng do lũ lụt sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Tại chương trình, GS-TS-BS Cao Tiến Đức, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, cho biết chương trình khám chữa bệnh thiện nguyện lần này đã được Trường - Viện chuẩn bị kỹ lưỡng, với sự huy động đồng bộ về nhân lực, trang thiết bị y tế và nguồn thuốc. "Chúng tôi mong muốn mang dịch vụ y tế đến gần hơn với người dân, đặc biệt là những khu vực còn gặp nhiều khó khăn sau bão lũ. Đây cũng là một trong những hoạt động thiện nguyện được Bệnh viện duy trì thường xuyên trong nhiều năm qua, thể hiện trách nhiệm của đơn vị trong việc đồng hành và chăm sóc sức khỏe cộng đồng", ông Đức chia sẻ.

Đông đảo người dân xã Krông Bông đến điểm khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí Ảnh: BUH

Bà Bùi Thị Lai (78 tuổi, ở thôn 18, xã Krông Bông) vui mừng bày tỏ: "Tôi bị rối loạn tiền đình, viêm xoang nặng với chứng mất ngủ đã lâu, đi khám nhiều nơi mà không đỡ, lại tốn kém. Hôm nay nghe tin có đoàn bác sĩ về khám miễn phí, cả nhà háo hức lắm; được các bác sĩ thăm khám tận tình, dặn dò kỹ càng, lại còn được cấp thuốc. Không chỉ tôi mà con cháu trong nhà cũng được khám. Mong sau này địa phương mình còn được đón những chuyến thăm khám ý nghĩa như vậy"

Qua thực tế thăm khám, đoàn ghi nhận người dân địa phương chủ yếu gặp các vấn đề về xương khớp, hô hấp, tim mạch, tiêu hóa và các bệnh lý mãn tính; đặc biệt ở người cao tuổi. Thành công của chương trình đã ghi nhận sự quan tâm, tạo điều kiện, phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, chính quyền địa phương; cùng sự nhiệt tình tham gia của đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ, kỹ thuật viên và tình nguyện viên.