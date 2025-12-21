Triệt phá đường dây đưa ma túy từ Campuchia về Việt Nam, tiêu thụ ở Đồng Nai

Này 21.12, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp với các phòng nghiệp vụ, Công an xã Trảng Bom (Đồng Nai) triệt phá đường dây mua bán ma túy từ biên giới Campuchia về Việt Nam, tiêu thụ ở Đồng Nai.

Lực lượng công an làm việc với nghi can Nguyễn Phạm Ngọc Lâm ẢNH: CÔNG AN TỈNH ĐỒNG NAI

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, tháng 6.2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện một nhóm người nghi vấn hoạt động mua bán trái phép chất ma túy với quy mô đặc biệt lớn từ Campuchia mang về Việt Nam. Nghi can cầm đầu là Nguyễn Phạm Ngọc Lâm (30 tuổi, ở phường Tam Hiệp, tỉnh Đồng Nai).

Qua một thời gian điều tra, theo dõi, ngày 12.12, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an biết được Lâm mới nhận số lượng ma túy lớn từ Campuchia về nên quyết định triệt phá.

Công an tỉnh Đồng Nai đã thành lập 4 tổ công tác, huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, đồng loạt kiểm tra nhiều tụ điểm. Qua đó bắt Nguyễn Phạm Ngọc Lâm, thu giữ 6 ký ma túy; Lê Thị Ngọc Hạnh (43 tuổi, ở xã Trảng Bom), thu giữ 2 gói ma túy; Huỳnh Tùng Dương (31 tuổi, ở xã Hưng Thịnh, Đồng Nai), thu giữ 1.000 viên thuốc lắc cùng 1 khẩu súng Rulo.

Bước đầu, cơ quan công an xác định tính đến ngày bị bắt, đường dây của Lâm đã mua bán trót lọt khoảng 50 ký ma túy các loại (ma túy đá, thuốc lắc, khay), với số tiền giao dịch hàng chục tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 2 tỉ đồng.