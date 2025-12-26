Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Nhân viên ngân hàng ở Thanh Hóa lừa đảo chiếm đoạt 3,5 tỉ đồng

Minh Hải
Minh Hải
26/12/2025 11:33 GMT+7

Nguyễn Mạnh Thắng, nhân viên Ngân hàng BIDV chi nhánh Thanh Hóa, đã đến cơ quan công an đầu thú sau khi có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 3,5 tỉ đồng của người dân.

Hôm nay 26.12, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, ngày 25.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Mạnh Thắng (38 tuổi, ngụ chung cư Phú Sơn, P.Hạc Thành, Thanh Hóa), nhân viên Ngân hàng BIDV chi nhánh Thanh Hóa, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Nguyễn Mạnh Thắng bị bắt và khởi tố sau khi đến cơ quan công an đầu thú.

Nhân viên ngân hàng ở Thanh Hóa lừa đảo chiếm đoạt 3,5 tỉ đồng- Ảnh 1.

Bị can Nguyễn Mạnh Thắng

ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Kết quả điều tra ban đầu của Công an tỉnh Thanh Hóa xác định, Thắng đã chơi lô, đề, cờ bạc và bị thua lỗ số tiền lớn.

Tháng 8.2025, khi không còn khả năng trả nợ, Thắng nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khi biết anh U.M.T (42 tuổi, ngụ xã Quảng Bình, Thanh Hóa) đến hạn trả nợ ngân hàng số tiền 2 tỉ đồng, ngày 8.9, Thắng gọi điện nói anh T. chuyển 2 tỉ đồng vào tài khoản cá nhân của Thắng để thực hiện việc đáo hạn. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, Thắng chiếm đoạt số tiền này để tiêu xài cá nhân.

Tiếp đó, đến 24.9, khi được anh N.H.L (32 tuổi, ngụ P.Hạc Thành) nhờ làm thủ tục đáo hạn khoản vay 4 tỉ đồng, Thắng đã bịa ra chuyện có người muốn vay "nóng" 1,5 tỉ đồng để đáo hạn khoản vay và sẽ trả lại vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, khi anh L. chuyển 1,5 tỉ đồng thì Thắng đã chiếm đoạt tiêu xài cá nhân.

Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo, ngoài các nạn nhân trên, người dân nào là bị hại của Nguyễn Mạnh Thắng thì liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa để được giải quyết.

Khám phá thêm chủ đề

Nguyễn Mạnh Thắng Thanh Hóa lừa đảo
