Quảng Trị: Đầu thú, khai nhận chở lậu gần 70.000 bao thuốc lá

Ngày 23.12, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị bắt giữ một xe tải chở gần 70.000 bao thuốc lá không rõ nguồn gốc nhưng một người đi cùng xe đã bỏ trốn, nay mới ra đầu thú, khai nhận.

Số hàng bị lực lượng chức năng thu giữ ẢNH: THANH LỘC

Trước đó, vào lúc 20 giờ 45 phút ngày 4.12, tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị tuần tra, phát hiện xe tải BS 29G - 009.44 do H.V.B (34 tuổi, ở Tây Ninh) điều khiển đang dừng đỗ trên tuyến QL9, đoạn đi qua xã Hiếu Giang, có biểu hiện nghi vấn.

Ước tính lô hàng thuốc lá lậu có giá trị gần 2 tỉ đồng ẢNH: THANH LỘC

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong thùng xe có 69.500 bao thuốc lá các loại do nước ngoài sản xuất. Tài xế không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Đáng chú ý, trước khi kiểm tra phương tiện, một người đi cùng xe với tài xế B. tên là L.Đ.D. (34 tuổi, ở Thanh Hóa) đã bỏ trốn. Đến ngày 19.12, D. mới đến trụ sở Công an tỉnh Quảng Trị đầu thú và khai nhận số thuốc lá nói trên đang được cả hai vận chuyển vào tỉnh Khánh Hòa để giao cho người nhận.

Vụ vận chuyển gần 70.000 bao thuốc lá lậu đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.