Giáo dục

Vụ học sinh ngộ độc tại Quảng Trị: Kiến nghị mở lại bếp ăn

Thanh Lộc
Thanh Lộc
23/12/2025 08:51 GMT+7

Liên quan đến vụ 40 học sinh của Trường phổ thông dân tộc bán trú và tiểu học Kim Thủy (Quảng Trị) bị ngộ độc, sau khi hiệu trưởng và phó hiệu trưởng bị cách chức, địa phương đã có kiến nghị mở bếp ăn trở lại để phục vụ học sinh.

Ngày 23.12, thông tin từ UBND xã Kim Ngân (Quảng Trị) cho biết địa phương đã có văn bản kiến nghị mở lại bếp ăn tại Trường phổ thông dân tộc bán trú và tiểu học Kim Thủy.

Sau khi có quyết định kỷ luật cách chức hiệu trưởng và phó hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú và tiểu học Kim Thủy, UBND xã đã phân công ông Trần Duy Bình, Phó chủ tịch UBND xã, tạm thời phụ trách, điều hành các hoạt động của nhà trường.

Vụ học sinh ngộ độc tại Quảng Trị: Kiến nghị mở lại bếp ăn- Ảnh 1.

Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy

ẢNH: THANH LỘC

Trước đó, theo quyết định xử phạt của UBND tỉnh Quảng Trị, bếp ăn của nhà trường bị đình chỉ hoạt động 5 tháng, nhà trường bị xử phạt 196,5 triệu đồng. Tuy nhiên, đến nay lãnh đạo địa phương kiến nghị cấp trên xem xét, cho phép mở lại bếp ăn tại trường.

Về phía phụ huynh và học sinh, sau khi có quyết định kỷ luật cách chức ông Đỗ Văn Mỹ (hiệu trưởng) và bà Đỗ Thị Hồng Huế (phó hiệu trưởng), toàn bộ phụ huynh đã thống nhất cho con em trở lại trường học. Trong ngày 22.12, chỉ có 1 học sinh nghỉ học do ốm, 74 học sinh còn lại đều có mặt đầy đủ, hoạt động giảng dạy diễn ra bình thường.

Theo lãnh đạo UBND xã Kim Ngân, toàn trường hiện có 75 học sinh là con em đồng bào Vân Kiều, ở lại trường từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần. Nếu bếp ăn tiếp tục bị đình chỉ, nhà trường sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc bố trí ăn uống, sinh hoạt cho học sinh.

Để xảy ra ngộ độc tập thể, bị xử phạt 196,5 triệu đồng, trường nói... không có tiền!

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, sáng 26.9, có 40 học sinh của Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy đã phải nhập viện cấp cứu sau bữa ăn tại trường do ngộ độc thực phẩm. Trong quá trình xác minh vụ việc, bà Đỗ Thị Hồng Huế, phó hiệu trưởng (người xuất hiện trong clip được cho là ngăn việc đưa học sinh ngộ độc đi cấp cứu), đã 2 lần bị đình chỉ công tác để phục vụ công tác điều tra.

Khám phá thêm chủ đề

kiến nghị Quảng Trị cách chức ngộ độc thực phẩm
