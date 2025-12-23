Cận cảnh công trường xây kè chống sạt lở ở xã miền núi Quảng Trị

Những ngày qua, tại xã Khe Sanh, các cán bộ, chiến sĩ tỉnh Quảng Trị và Quân khu 4 vẫn đang ngày đêm xây dựng công trình chống sạt lở. Đến thời điểm hiện tại, tròn 1 tuần kể từ ngày tổ chức lễ khởi công, công trình đang "thần tốc" hoàn thiện để sớm đạt mục tiêu đề ra: hoàn thành trước ngày 31.12.

Một góc công trình chống sạt lở tại xã Khe Sanh ẢNH: BÁ CƯỜNG

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Trị, trong suốt thời điểm thi công công trình, UBND tỉnh Quảng Trị đã cắt cử 1 phó chủ tịch tỉnh và lãnh đạo Sở Xây dựng phân công túc trực, chỉ đạo tại hiện trường. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị, Lữ đoàn 384 điều động 60 chiến sĩ, Sư đoàn 968 (Quân khu 4) điều động 200 chiến sĩ cùng 35 xe ô tô vận chuyển, 6 máy đào, 3 máy lu, 2 máy ủi, 1 xe chỉ huy và 1 xe cứu thương để khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ.

Các chiến sĩ Quân khu 4, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị san lấp, làm đường tạm để các xe chở đất đá đi vào khu vực sạt lở ẢNH: BÁ CƯỜNG

Để khẩn trương hoàn thành công trình trước 31.12, đơn vị thi công đã ra sức làm việc cả ngày lẫn đêm ẢNH: BÁ CƯỜNG

Tính đến ngày hôm qua 21.12, công trình đã làm xong tuyến đường công vụ, bóc lớp phong hóa, đắp được hàng chục ngàn khối đất, đá. Hiện tại, đơn vị thi công đang tiếp tục tập trung nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ.

Là một trong 12 hộ dân chịu ảnh hưởng của vụ sạt lở, ông Lê Thái Xuân Vũ (trú tại thôn 3A, xã Khe Sanh) mừng vui khi chứng kiến các cán bộ, chiến sĩ miệt mài làm việc ngày lẫn đêm để sớm hoàn thiện công trình.

Ông Lê Thái Xuân Vũ háo hức chờ đợi ngày công trình hoàn thiện để sớm trở về mái nhà thân quen ẢNH: BÁ CƯỜNG

Con đường tạm được mở ra để các phương tiện chở đất đá vào san lấp, bồi đắp khu vực sạt lở ẢNH: BÁ CƯỜNG

Tính đến hôm nay 22.12, đã tròn 1 tuần công trình được thực hiện kể từ thời điểm tổ chức lễ khởi công, tiến độ đang được đẩy rất nhanh để sớm hoàn thiện trước 31.12 ẢNH: BÁ CƯỜNG

"Sau vụ sạt lở, tôi rất lo lắng cho căn nhà, tài sản của mình. Đây là nơi gia đình tôi sinh sống, làm ăn suốt hàng chục năm qua, không thể bỏ đi nơi khác được. May thay, nguyện vọng của người dân đã được đáp ứng. Từ hôm khởi công, ngày nào tôi cũng theo dõi xem tiến độ đến đây, nhìn hàng chục cán bộ, chiến sĩ và phương tiện làm việc hết công suốt, làm cả ngày lẫn đêm tôi rất vui", ông Vũ nói.

Sau vụ sạt lở, 12 hộ dân sống dọc đường Hùng Vương (thôn 3A) bị ảnh hưởng và được UBND xã Khe Sanh bố trí ở tạm tại trụ sở của Liên đoàn Lao động H.Hướng Hóa cũ.

Các chiến sĩ cơ động tại hiện trường, sẵn sàng xử lý các công việc khi cần thiết ẢNH: BÁ CƯỜNG

Một chiến sĩ tranh thủ nghỉ ngơi sau khi hoàn thành nhiệm vụ ẢNH: BÁ CƯỜNG

"Chúng tôi được bố trí nơi ở tạm khá đầy đủ các sinh hoạt cơ bản. Với tiến độ thực hiện như thế này, tôi nghĩ sẽ sớm được dọn về lại mái nhà thân quan. Chúng tôi rất cám ơn các cán bộ, chiến sĩ", ông Vũ nói thêm.

Hàng chục phương tiện được Lữ đoàn 384, Binh đoàn 12 điều động để thi công công trình ẢNH: BÁ CƯỜNG

Cán bộ, chiến sĩ tỉnh Quảng Trị và Quân khu 4 đang tổng lực thực hiện "Chiến dịch Quang Trung" ẢNH: BÁ CƯỜNG

Công trình kè chống sạt lở tại thôn 3A (xã Khe Sanh) có tổng mức đầu tư 18 tỉ đồng, do Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư, Lữ đoàn 384 thi công. Đây là hạng mục trọng điểm trong "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc khắc phục hậu quả thiên tai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, để bảo vệ an toàn cho 12 hộ dân từng bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sạt lở do mưa lớn trong tháng 11.2025.



