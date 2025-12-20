Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải thăm gia đình nạn nhân mất tích do sạt lở núi

Ngày 20.12, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên các hộ gia đình bị thiệt hại nặng do sạt lở đất tại thôn Pứt (xã Hùng Sơn, TP.Đà Nẵng).

Sau các đợt mưa lũ lớn xảy ra vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11 vừa qua, nhiều khu vực và tuyến đường giao thông từ trung tâm TP.Đà Nẵng đến xã Hùng Sơn bị hư hỏng nghiêm trọng.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải thăm hỏi, tặng quà cho người dân xã vùng cao Hùng Sơn ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Dù các lực lượng chức năng đã khẩn trương khắc phục hệ thống điện, hạ tầng viễn thông và giao thông, song hiện vẫn còn nhiều đoạn đường bị sạt lở nặng, chưa thể xử lý triệt để, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà gia đình bệnh binh Pơloong Chêh ở thôn Abaanh 1. Tại đây, Phó chủ tịch Quốc hội ân cần thăm hỏi sức khỏe, đồng thời động viên ông và gia đình tiếp tục phát huy truyền thống, đóng góp tích cực vào sự phát triển của bản làng.

Phó chủ tịch Quốc hội cũng đã đến hỏi thăm từng hộ gia đình tại thôn Pứt - nơi nhiều gia đình bị sạt lở đất vùi lấp hoàn toàn nhà cửa, tài sản.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã chia sẻ sâu sắc với những mất mát, đau thương, gửi lời thăm hỏi, động viên và chia buồn tới các gia đình có người thân thiệt mạng trong đợt mưa bão vừa qua. Đặc biệt, là các gia đình nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở xảy ra ngày 14.11 vừa qua.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Phó chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm chăm lo đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số ở các vùng miền núi, biên giới, hải đảo.

Thời gian qua, Nhà nước đã đầu tư nhiều công trình hạ tầng thiết yếu, như: điện, đường, trường, trạm, góp phần từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.

Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia, ưu tiên nguồn lực đầu tư cho khu vực miền núi.

Đối với những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi sạt lở đất, Phó chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp, ngành sớm khắc phục hậu quả thiên tai; khôi phục hệ thống giao thông, bảo đảm an toàn, thuận lợi cho việc đi lại của người dân. Đặc biệt, cần khẩn trương xây dựng phương án di dời và bố trí khu tái định cư cho các hộ dân đang sinh sống tại vùng có nguy cơ sạt lở cao, nhằm ổn định cuộc sống lâu dài.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải thăm, làm việc với Đồn Biên phòng Ga Ry ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Trong sáng cùng ngày, Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Đồn Biên phòng Ga Ry (đóng tại xã Hùng Sơn). Tại buổi làm việc, đại diện Đồn biên phòng đã báo cáo tình hình công tác tuần tra, kiểm soát, hỗ trợ nhân dân và bảo đảm an ninh, quốc phòng khu vực biên giới.

Ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của tập thể cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị đơn vị tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, cải thiện điều kiện sinh hoạt cho lực lượng làm nhiệm vụ tuyến đầu; giữ vững đoàn kết, kỷ luật; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong kiểm tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh khu vực biên giới.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải thăm hỏi, tặng quà cho lực lượng Đồn Biên phòng Ga Ry ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Phó chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh yêu cầu lực lượng biên phòng thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tội phạm và các âm mưu chống phá; bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh trật tự khu vực biên giới.

Đồng thời, tiếp tục gắn bó mật thiết với nhân dân, đồng hành cùng địa phương phát triển kinh tế – xã hội, hỗ trợ người dân ứng dụng chuyển đổi số, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần xây dựng thôn làng ổn định, phát triển bền vững.