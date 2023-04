Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp xúc cử tri tại huyện đảo Phú Quý

Cùng tiếp xúc với cử tri 3 xã trên huyện đảo Phú Quý còn có ông Dương Văn An, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH đơn vị Bình Thuận.



Tại buổi tiếp xúc, cử tri phấn khởi cho biết thời gian qua đảo Phú Quý được T.Ư và các ban ngành của tỉnh quan tâm đầu tư khá bài bản từ điện, hạ tầng giao thông, kè chống xâm thực, bãi neo đậu tàu thuyền chống trú bão cho ngư dân.

Tuy nhiên, cử tri cũng gửi đến Phó chủ tịch Quốc hội cùng các ĐBQH đơn vị Bình Thuận có kiến nghị T.Ư quan tâm, đầu tư tuyến kè biển phía bắc của đảo (xã Long Hải), vì nguy cơ biển xâm thực ảnh hưởng đến cuộc sống người dân; kiến nghị Thủ tướng Chính phủ bổ sung quy hoạch sân bay tại đảo Phú Quý giai đoạn đến 2030, tầm nhìn 2050...

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải (giữa) cùng các thành viên Đoàn ĐBQH đơn vị Bình Thuận tiếp xúc cử tri tại đảo Phú Quý ngày 27.4 Đ.C

Do vị trí đặc thù về an ninh quốc phòng của Phú Quý, cử tri trên đảo đề nghị các cấp chỉ đạo các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển như cảnh sát biển, kiểm ngư thường xuyên có mặt tại các vùng biển chồng lấn để đảm bảo sự an toàn cho ngư dân đánh bắt hợp pháp trên biển.

Trong khi đó, theo báo cáo của UBND huyện đảo Phú Quý, với đội tàu cá hơn 1.500 chiếc, trong đó có 111 chiếc tàu thu mua hậu cần, góp phần đưa sản lượng đánh bắt trên biển của toàn đảo đạt trung bình 30.000 tấn/năm; riêng năm 2022 đạt trên 35.000 tấn.

Riêng về thu hút khách du lịch, năm 2022 đảo đón trên 95.000 lượt khách tham quan, gấp đôi so cùng kỳ năm trước và Phú Quý đã được tỉnh chọn là điểm du lịch cấp tỉnh từ năm 2020.

Hiện nay trên đảo đã có điện cung cấp giá bằng đất liền và người dân được sử dụng 24/24 giờ. Tuy nhiên, đảo Phú Quý vẫn còn nhiều khó khăn do đặc thù giao thông đi lại khó khăn vào mùa gió bão, tàu không thể ra vào đảo.

Phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải ghi nhận các ý kiến của cử tri như hỗ trợ chính sách trợ cấp dầu ra khơi (theo Nghị định 48), quan tâm đến chính sách hỗ trợ cho ngư dân. Đồng thời đề nghị Bình Thuận cần chú ý hơn nữa chăm lo đời sống cho người dân trên đảo, để người dân yên tâm bám biển dài ngày, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo.

Các kiến nghị của cử tri liên quan đến tỉnh ông Hải đề nghị tỉnh phải quan tâm giải quyết, những vấn đề thuộc quyền của T.Ư sẽ chuyển đến các cơ quan có trách nhiệm nghiên cứu giải quyết kịp thời.

* Sáng cùng ngày, nhân kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng đảo Phú Quý (27.4.1945 – 27.4.2023), Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng Đoàn công tác của quốc hội đã đến đặt vòng hoa thắp hương tại Bia ghi tên Liệt sĩ đảo Phú Quý; thăm và tặng quà cho 2 gia đình chính sách trên đảo.



Phó chủ tịch quốc hội tặng quà cho gia đình chính sách trên đảo Đ.C

Cũng trong chiều 27.4, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An đã có buổi làm việc với cán bộ chủ chốt của huyện đảo Phú Quý xung quanh các vấn đề phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trên đảo.

Trong ngày, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cũng đến làm việc với Điện lực Phú Quý. Tại đây, ông Hải đánh giá cao nỗ lực vượt khó của đội ngũ cán bộ, công nhân viên Điện lực Phú Quý nói riêng và Công ty Điện lực Bình Thuận nói chung; đồng thời cũng ghi nhận những kiến nghị của Điện lực Phú Quý xem xét, đề xuất những chính sách, cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tại đảo Phú Quý.

Phó chủ tịch quốc hội Nguyễn Đức Hải cùng đoàn giám sát của quốc hội giám sát phát triển năng lượng, giai đoạn 2016 - 2021 tại Điện lực Phú Quý Đ.C