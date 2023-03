Du thuyền hủy chuyến vào Nha Trang do thời tiết xấu, không phải vì cấm xe?

Theo Sở GTVT Khánh Hòa, trong thời gian vừa qua, thông tin các chuyến tàu du lịch đến Khánh Hòa bằng đường biển hủy chuyến do các bất cập về tổ chức giao thông là không chính xác. Tại cuộc họp mới đây, Sở Du lịch, Cảng vụ Hàng hải Nha Trang báo cáo các chuyến tàu biển chở khách du lịch đến Khánh Hòa hủy chuyến là do điều kiện thời tiết xấu, không đảm bảo an toàn.



Tàu Seven Seas Explorer (quốc tịch Marshall Islands) cập cảng Nha Trang sáng 1.2 với 637 khách quốc tế SDL

Về việc cấp phù hiệu "Xe du lịch" vào trung tâm TP giờ cao điểm, Sở GTVT Khánh Hòa cho hay, hiện nay các phương tiện vận chuyển khách du lịch hầu hết đáp ứng các quy định, điều kiện của ngành GTVT để được cấp phù hiệu, biển hiệu "du lịch". Tuy nhiên, các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách chưa đăng ký là do chủ quan.

Nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, trong thời gian các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách hoàn tất thủ tục để được cấp phù hiệu "Xe du lịch" theo đúng quy định, Sở GTVT Khánh Hòa đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh thống nhất cho phép cho các phương tiện trên 29 chỗ ngồi (chưa được cấp phù hiệu xe du lịch theo quy định) chở khách du lịch đến Khánh Hòa bằng tàu biển đi vào TP.Nha Trang trong giờ cao điểm đến hết ngày 30.4. Điều kiện là đơn vị lữ hành phải cung cấp danh sách phương tiện phục vụ khách du lịch bằng tàu biển theo từng chuyến tàu cụ thể đến các cơ quan liên quan theo Quy chế phối hợp và Sở GTVT.

Các phương tiện vận chuyển phải đảm bảo các quy định về kinh doanh vận tải hành khách và có giấy xác nhận ra vào cảng Nha Trang để đón khách du lịch đến Khánh Hòa bằng tàu biển.

Các cơ quan kiểm soát giao thông tạo điều kiện thuận lợi nhất để các phương tiện kinh doanh vận tải đường bộ trên 29 chỗ ngồi đã được cấp giấy ra vào cảng Nha Trang đi vào trung tâm TP.Nha Trang trong giờ cao điểm đến hết ngày 30.4.

Đối với xe trên 29 chỗ ngồi lưu thông trên các tuyến đường vào khu vực xã Vĩnh Ngọc, Vĩnh Thạnh và một số đường cắt ngang từ đường 23 Tháng10 vào đường Lương Định Của, Sở GTVT đề xuất cho phép các xe này được phép lưu thông từ đường 23 Tháng 10 vào đường Cầu Bè và đường vào Nhà thờ Bình Cang để thực hiện tour du lịch đồng quê.

Khách quốc tế trên tàu Seven Seas Explorer vào Nha Trang tham quan du lịch SDL

Trước đó, ông Nguyễn Quang Thắng, Giám đốc Công ty TNHH Lữ hành quốc tế Tictours, có văn bản gửi UBND tỉnh Khánh Hòa kiến nghị về việc giải quyết khó khăn cho khách du lịch tàu biển quốc tế đến Nha Trang.

Theo ông Thắng, thời gian vừa qua đã có một số chuyến tàu biển thông báo hủy và không thực hiện hải trình đến Nha Trang với lý do rất khó thực hiện các chương trình du lịch đưa khách đi tham quan Nha Trang và vùng phụ cận do các tuyến đường chính ra vào thành phố đều bị cấm xe trên 29 chỗ ngồi vào giờ cao điểm.

Du thuyền chở 637 khách quốc tế cập cảng Nha Trang Ngày 1.3, tàu du lịch cao cấp Seven Seas Explorer (quốc tịch Marshall Islands) đã cập cảng Nha Trang chở theo 637 khách đa quốc tịch. Du khách trên tàu sẽ tham quan các địa điểm như: Tháp Bà Ponaga, chùa Long Sơn, Trung tâm làng nghề Trường Sơn, Chợ Đầm hay đi xích lô một vòng thành phố qua các trục đường chính. Du khách cũng tham quan ngoại ô thành phố, như lò bánh ướt, bánh tráng; "mục sở thị" trâu bò cày, người lao động; thăm nhà dân, ăn trái cây, uống nước dừa; thăm Đình Phú Vinh, chùa Lộc Thọ, chợ Xóm Mới...