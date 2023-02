Vì sao du thuyền quốc tế liên tục hủy chuyến vào Nha Trang?

Ngày 27.2, ông Nguyễn Quang Thắng, Giám đốc Công ty TNHH Lữ hành quốc tế Tictours, cho biết vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Khánh Hòa kiến nghị về việc giải quyết khó khăn cho khách du lịch tàu biển quốc tế đến Nha Trang.

Siêu du thuyền quốc tế Spectrum of the Seas đưa hơn 3.800 du khách Mỹ, Anh, Úc, Singapore và 1.577 thuyền viên, nhân viên phục vụ đến Bà Rịa-Vũng Tàu ST

Xe trên 29 chỗ vào thành phố phải có phù hiệu du lịch

Theo ông Thắng, các tàu du lịch biển vừa qua hủy chuyến vào Nha Trang không chỉ do yếu tố thời tiết mà trong đó có một phần nguyên nhân từ việc xe 29 chỗ không được vào TP.Nha Trang giờ cao điểm, điều này gây khó khăn trong tổ chức tour tham quan, nhất là tour du lịch đồng quê.

“Khách Âu, Mỹ trên tàu biển rất ưa thích tham quan các vùng quê ở xã Vĩnh Ngọc, Vĩnh Thạnh như nhà cổ, đình làng, chợ quê, làng nghề… Tuy nhiên, các tuyến đường trên địa bàn các xã này cũng cấm xe trên 29 chỗ nên đơn vị lữ hành rất khó khăn trong việc tổ chức tour tham quan”, ông Thắng cho biết.

Trước đó, từ 18 đến 24.2, 3 chuyến tàu biển gồm: Queen Mary 2 (2.000 khách Tây Âu), Seven Seas Explorer (700 khách Mỹ), Nautica (500 khách) thông báo hủy chuyến đến Nha Trang. Mới nhất, tàu Spectrum of the Sea (gần 4.000 khách) dự kiến cập cảng Nha Trang ngày 26.2 cũng đã thông báo hủy chuyến vào Nha Trang.

Theo dự kiến, năm 2023, Nha Trang sẽ đón hơn 30 chuyến tàu biển. Mỗi chuyến sẽ có hàng ngàn khách du lịch đa số đến từ thị trường châu Âu - Mỹ. Tuy nhiên, việc các chuyến du thuyền liên tục hủy bỏ lịch trình đến Nha Trang thời gian gần đây đã khiến các doanh nghiệp du lịch bị thiệt hại không nhỏ, mặt khác cũng khiến hình ảnh du lịch Nha Trang - Khánh Hòa bị mất điểm trong mắt du khách.

Giám đốc Công ty TNHH Lữ hành quốc tế Tictours cho hay, nếu để tình trạng này kéo dài và không có giải pháp tháo gỡ sẽ gây thiệt hại không chỉ trước mắt cho du lịch của thành phố mà về lâu dài sẽ khiến các hãng tàu xem xét có nên đưa Nha Trang vào trong lịch trình hay không.

Chưa có xe nào được cấp phù hiệu xe du lịch

Theo ông Thắng, tháng 1.2023, UBND tỉnh Khánh Hòa đã đồng ý về chủ trương cho phép các xe trên 29 chỗ ngồi được cấp phù hiệu “xe du lịch” được vào trung tâm TP.Nha Trang trong giờ cao điểm. Tuy nhiên, đến nay hầu như chưa có xe nào được cấp phù hiệu này.

Tàu du lịch Silver Spirit cập cảng Tiên Sa, TP.Đà Nẵng ngày mùng 2 Tết Nguyên đán NGUYỄN TÚ

Trong văn bản gửi UBND tỉnh Khánh Hòa, Công ty TNHH Lữ hành quốc tế Tictours kiến nghị tỉnh tạm thời cho phép các ô tô du lịch trên 29 chỗ ngồi phục vụ khách du lịch tàu biển được phép lưu thông trên các tuyến đường trung tâm TP.Nha Trang vào giờ cao điểm đối với các ngày có tàu biển vào Nha Trang. Bên cạnh đó, tạm thời cho phép các ô tô du lịch trên 29 chỗ ngồi phục vụ khách du lịch tàu biển được phép lưu thông trên các tuyến đường khu vực xã Vĩnh Ngọc - Vĩnh Thạnh và một số đường cắt ngang từ đường 23 Tháng 10 vào đường Lương Định Của để phục vụ khách tham quan tour đồng quê (khoảng 10 xe/chuyến tàu). Đồng thời kiến nghị Sở Du lịch phối hợp với các cơ sở đào tạo nhanh chóng mở các lớp đào tạo và cấp chứng chỉ nghiệp vụ cho đội ngũ lái xe để sớm hoàn tất thủ tục cấp phù hiệu “xe du lịch”.

Ông Cung Quỳnh Anh, Phó giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa, cho biết hiện nay tại tỉnh chưa có xe nào được cấp phù hiệu du lịch. Nguyên nhân là do trước đây doanh nghiệp chưa quan tâm, mặn mà cử lái xe, nhân viên đi tập huấn về nghiệp vụ du lịch, vận tải và các quy định của pháp luật đối với hoạt động kinh doanh vận tải…

"Hiện nay, các doanh nghiệp mới bắt đầu đang đăng ký cho tài xế, nhân viên đi tập huấn nghiệp vụ. Sở GTVT cũng đã hướng dẫn cho các doanh nghiệp các thủ tục và bây giờ chỉ cần tổ chức các lớp tập huấn. Trong tháng 3.2023, Sở Du lịch sẽ tổ chức các lớp này", ông Quỳnh Anh thông tin.