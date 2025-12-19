Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Cách chức hiệu trưởng, phó hiệu trưởng vụ học sinh ngộ độc tại Quảng Trị

Thanh Lộc
Thanh Lộc
19/12/2025 18:35 GMT+7

UBND xã Kim Ngân đã có quyết định cách chức đối với hiệu trưởng và phó hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy sau vụ học sinh bị ngộ độc.

Ngày 19.12, thông tin từ UBND xã Kim Ngân (Quảng Trị) cho biết đã ban hành quyết định thi hành kỷ luật cách chức đối hiệu trưởng và phó hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy.

Cách chức hiệu trưởng, phó hiệu trưởng vụ học sinh ngộ độc tại Quảng Trị- Ảnh 1.

Ông Đỗ Văn Mỹ, Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy

ẢNH: THANH LỘC

Cụ thể, UBND xã Kim Ngân xác định ông Đỗ Văn Mỹ (hiệu trưởng) và bà Đỗ Thị Hồng Huế (phó hiệu trưởng) có vi phạm trong công tác quản lý, điều hành, để xảy ra sai sót kéo dài, ảnh hưởng đến hoạt động của nhà trường và uy tín ngành giáo dục địa phương. Trên cơ sở đó, UBND xã Kim Ngân thống nhất áp dụng hình thức kỷ luật cách chức với 2 lãnh đạo nhà trường này.

UBND xã Kim Ngân cũng giao ông Trần Duy Bình, Phó chủ tịch UBND xã, trực tiếp phụ trách, điều hành các công việc của trường trong thời gian tới để chờ kiện toàn nhân sự trong ban giám hiệu theo quy định.

Cách chức hiệu trưởng, phó hiệu trưởng vụ học sinh ngộ độc tại Quảng Trị- Ảnh 2.

Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy

ẢNH: THANH LỘC

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, sáng 26.9, khoảng 40 học sinh của Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy đã phải nhập viện cấp cứu sau bữa ăn tại trường do ngộ độc thực phẩm. Trong quá trình xác minh vụ việc, bà Đỗ Thị Hồng Huế, Phó hiệu trưởng (người xuất hiện trong clip được cho là ngăn việc đưa học sinh ngộ độc đi cấp cứu), đã 2 lần bị đình chỉ công tác để phục vụ công tác điều tra.

UBND tỉnh Quảng Trị sau đó quyết định xử phạt nhà trường 196,5 triệu đồng và đình chỉ toàn bộ hoạt động chế biến thực phẩm tại bếp ăn trong thời hạn 5 tháng.

