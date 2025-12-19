Thắp sáng đường biên, xây nhà nhân ái ở vùng cao Kim Ngân

Sáng 19.12, tại Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Lâm Thủy (xã Kim Ngân), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Trị phối hợp với Đoàn thanh niên Tổng công ty thuốc lá Việt Nam tổ chức chương trình "Tình nguyện mùa đông năm 2025 - Xuân tình nguyện năm 2026".

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Nhiều bà con vùng cao được tặng quà (tiền mặt) để trang trải cuộc sống ẢNH: THANH LỘC

Chương trình thể hiện vai trò xung kích, trách nhiệm xã hội của tổ chức Đoàn, Hội và tuổi trẻ trong việc chung tay chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân và thanh thiếu nhi vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là trong thời điểm mùa đông khắc nghiệt.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao tặng 4 nhà nhân ái cho các hộ gia đình bị thiệt hại về nhà ở do mưa lũ tại xã Sen Ngư và xã Kim Ngân; hỗ trợ xây dựng 2 công trình "Thắp sáng đường biên" bằng năng lượng mặt trời trên địa bàn xã Kim Ngân.

Bên cạnh đó, Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Lâm Thủy được trao tặng 1 bộ máy lọc nước và 1 bồn chứa nước sạch, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, học tập cho thầy trò nhà trường.

Nhiều phần quà thiết thực cũng được gửi đến học sinh vùng cao, gồm 345 áo ấm, 200 chăn ấm, 50 cặp sách và 500 khăn quàng đỏ, tiếp thêm động lực để các em yên tâm đến trường, nỗ lực vươn lên trong học tập và rèn luyện.

Khởi công nhà nhân ái cho ông Hồ Văn Linh tại bản Khe Giữa, xã Kim Ngân ẢNH: THANH LỘC

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị trao 20 suất quà (300.000 đồng/suất) cho các hộ gia đình khó khăn; Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) chi nhánh Quảng Bình hỗ trợ 40 suất quà (500.000 đồng/suất); Đoàn thanh niên Tổng công ty thuốc lá Việt Nam trao 50 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Bà con vùng cao được khám bệnh miễn phí ẢNH: THANH LỘC

Ngay sau lễ phát động, nhiều hoạt động tình nguyện được triển khai đồng loạt như khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí; ra quân vệ sinh môi trường; khởi công xây dựng Nhà nhân ái cho hộ ông Hồ Văn Linh tại Bản Khe Giữa; thăm hỏi, tặng quà già làng, trưởng bản Sà Khía. Tổng kinh phí thực hiện chương trình khoảng 580 triệu đồng.

Theo anh Nguyễn Quốc Toản, Phó bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị, chương trình không chỉ mang ý nghĩa an sinh xã hội sâu sắc mà còn là môi trường thực tiễn để đoàn viên, thanh niên rèn luyện, trưởng thành; góp phần khẳng định vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ Quảng Trị trong giai đoạn phát triển mới.