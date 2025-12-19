Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giới trẻ Đoàn - Hội

Thắp sáng đường biên, xây nhà nhân ái ở vùng cao Kim Ngân

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
19/12/2025 14:00 GMT+7

Chương trình 'Tình nguyện mùa đông năm 2025 - Xuân tình nguyện năm 2026' tổ chức tại xã Kim Ngân (Quảng Trị) đã mang theo nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, lan tỏa tinh thần sẻ chia của tuổi trẻ đến đồng bào vùng sâu, vùng xa.

Sáng 19.12, tại Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Lâm Thủy (xã Kim Ngân), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Quảng Trị phối hợp với Đoàn thanh niên Tổng công ty thuốc lá Việt Nam tổ chức chương trình "Tình nguyện mùa đông năm 2025 - Xuân tình nguyện năm 2026". 

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Trị lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tình nguyện mùa đông - Xuân yêu thương về với vùng cao Kim Ngân- Ảnh 1.

Nhiều bà con vùng cao được tặng quà (tiền mặt) để trang trải cuộc sống

ẢNH: THANH LỘC

Chương trình thể hiện vai trò xung kích, trách nhiệm xã hội của tổ chức Đoàn, Hội và tuổi trẻ trong việc chung tay chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân và thanh thiếu nhi vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là trong thời điểm mùa đông khắc nghiệt.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao tặng 4 nhà nhân ái cho các hộ gia đình bị thiệt hại về nhà ở do mưa lũ tại xã Sen Ngư và xã Kim Ngân; hỗ trợ xây dựng 2 công trình "Thắp sáng đường biên" bằng năng lượng mặt trời trên địa bàn xã Kim Ngân. 

Bên cạnh đó, Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Lâm Thủy được trao tặng 1 bộ máy lọc nước và 1 bồn chứa nước sạch, góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, học tập cho thầy trò nhà trường.

Nhiều phần quà thiết thực cũng được gửi đến học sinh vùng cao, gồm 345 áo ấm, 200 chăn ấm, 50 cặp sách và 500 khăn quàng đỏ, tiếp thêm động lực để các em yên tâm đến trường, nỗ lực vươn lên trong học tập và rèn luyện.

Tình nguyện mùa đông - Xuân yêu thương về với vùng cao Kim Ngân- Ảnh 2.

Khởi công nhà nhân ái cho ông Hồ Văn Linh tại bản Khe Giữa, xã Kim Ngân

ẢNH: THANH LỘC

Dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị trao 20 suất quà (300.000 đồng/suất) cho các hộ gia đình khó khăn; Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB) chi nhánh Quảng Bình hỗ trợ 40 suất quà (500.000 đồng/suất); Đoàn thanh niên Tổng công ty thuốc lá Việt Nam trao 50 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tình nguyện mùa đông - Xuân yêu thương về với vùng cao Kim Ngân- Ảnh 3.

Bà con vùng cao được khám bệnh miễn phí

ẢNH: THANH LỘC

Ngay sau lễ phát động, nhiều hoạt động tình nguyện được triển khai đồng loạt như khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí; ra quân vệ sinh môi trường; khởi công xây dựng Nhà nhân ái cho hộ ông Hồ Văn Linh tại Bản Khe Giữa; thăm hỏi, tặng quà già làng, trưởng bản Sà Khía. Tổng kinh phí thực hiện chương trình khoảng 580 triệu đồng.

Theo anh Nguyễn Quốc Toản, Phó bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị, chương trình không chỉ mang ý nghĩa an sinh xã hội sâu sắc mà còn là môi trường thực tiễn để đoàn viên, thanh niên rèn luyện, trưởng thành; góp phần khẳng định vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ Quảng Trị trong giai đoạn phát triển mới.

Tin liên quan

Hỗ trợ thanh niên tham gia phát triển kinh tế biển

Hỗ trợ thanh niên tham gia phát triển kinh tế biển

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh giới trẻ Khánh Hòa cần là lực lượng tiên phong trong chuyển đổi số, khởi nghiệp và thực hiện các đột phá chiến lược của tỉnh.

Tạo mọi thuận lợi để thanh niên học tập, khởi nghiệp

Khám phá thêm chủ đề

Tình nguyện mùa đông thắp sáng vùng biên xuân yêu thương
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận