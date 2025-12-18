Hỗ trợ thanh niên tham gia phát triển kinh tế biển

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030) ngày 18.12, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam đánh giá cao tinh thần xung kích của thanh niên Khánh Hòa trong ứng phó bão lũ thời gian qua. "Những hình ảnh màu áo xanh không quản hiểm nguy, có mặt ở những nơi khó khăn nhất đã khẳng định rõ nét vai trò của tổ chức Đoàn", anh Nguyễn Minh Triết nêu rõ.

Anh Triết biểu dương các thành tích nhiệm kỳ qua của Khánh Hòa với gần 12.000 công trình thanh niên các cấp, gần 200.000 lượt thanh thiếu nhi được tư vấn hướng nghiệp, hơn 140 câu lạc bộ tiếng Anh cộng đồng trong chương trình "Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh". Đặc biệt, việc số hóa di tích lịch sử và triển khai công trình Cột mốc Trường Sa đã tạo dấu ấn đậm nét.

Anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, phát biểu chỉ đạo tại đại hội ẢNH: BÁ DUY

Anh Nguyễn Minh Triết đề nghị tuổi trẻ Khánh Hòa tập trung 4 nội dung trọng tâm nhiệm kỳ 2025-2030. Thứ nhất, đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, giáo dục, trong đó trọng tâm là chuyển đổi số, lấy đoàn viên làm trung tâm. Cần phát huy phẩm chất con người Khánh Hòa: hiền hòa, hào hiệp, giản dị, phóng khoáng, nghĩa tình, thủy chung.

Thứ hai, triển khai phong trào "Thanh niên tiên phong trong kỷ nguyên mới" bám sát nhiệm vụ chính trị địa phương. Tuổi trẻ tỉnh nhà phải đi đầu trong làm chủ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tiên phong khởi nghiệp, thực hiện các đột phá chiến lược và dự án trọng điểm.

Thứ ba, chú trọng hoạt động đồng hành, hỗ trợ thanh niên, bảo vệ quyền trẻ em.

Thứ tư, xây dựng Đoàn vững mạnh với các giải pháp đột phá xây dựng Chi đoàn mạnh, Đoàn cơ sở 3 chủ động.

Đặc biệt nhấn mạnh vai trò bảo vệ chủ quyền biển đảo, anh Nguyễn Minh Triết nêu rõ: "Khánh Hòa là địa phương có vị trí địa chính trị quan trọng, có đặc khu Trường Sa đóng vai trò chiến lược. Các cấp bộ Đoàn cần tham gia phát triển kinh tế biển, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, tăng cường tuyên truyền về chủ quyền biển đảo".

Anh Nguyễn Minh Triết chụp hình lưu niệm cùng với các đại biểu tham gia Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Khánh Hòa lần thứ I ngày 18.12 ẢNH: BÁ DUY

Anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh muốn thực hiện tốt các nhiệm vụ, tự thân các cấp bộ Đoàn và mỗi cán bộ Đoàn trong toàn tỉnh phải đổi mới từ nhận thức, tư duy, đổi mới mình trong từng hoạt động, công tác.

"Cán bộ Đoàn cần giữ vững "3 gần": gần thanh niên, gần cơ sở, gần không gian số; thực hiện "5 phải": phải lắng nghe, phải đối thoại, phải làm mẫu, phải chịu trách nhiệm, phải báo cáo kết quả; đồng thời kiên quyết "4 không": không hình thức, không né tránh, không đùn đẩy, không làm sai chức năng", anh Nguyễn Minh Triết nêu rõ.



