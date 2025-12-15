Tạo mọi thuận lợi để thanh niên học tập, khởi nghiệp

Sáng 15.12, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã diễn ra phiên trọng thể với sự tham dự của 345/350 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 115.000 đoàn viên, thanh niên trong toàn tỉnh. Tham dự đại hội có anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Thường trực Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Đức Nguyên, Phó trưởng Ban Công tác Thanh thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Anh Nguyễn Minh Triết phát biểu chỉ đạo tại đại hội ẢNH: THANH QUÂN

Về phía tỉnh Đồng Tháp có đại diện Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành; cùng các nguyên lãnh đạo Tỉnh đoàn qua các thời kỳ.

Theo Tỉnh đoàn Đồng Tháp, sau khi hợp nhất hai tỉnh Đồng Tháp – Tiền Giang, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Đồng Tháp tiếp tục phát triển vững chắc, đạt nhiều kết quả nổi bật.

Anh Nguyễn Minh Triết tặng hoa chúc mừng các đại biểu ẢNH: THANH QUÂN

Trong nhiệm kỳ, toàn tỉnh tổ chức hơn 37.000 cuộc tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật và chuyển đổi số với trên 2,7 triệu lượt đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia; xây dựng hàng trăm căn nhà nhân ái, nhà tình bạn, nhà khăn quàng đỏ; làm mới, nâng cấp nhiều tuyến giao thông nông thôn, tuyến đường kiểu mẫu, "Thắp sáng đường quê". Toàn tỉnh trồng hơn 5,1 triệu cây xanh; triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ nước sinh hoạt, đảm bảo an sinh xã hội với tổng kinh phí và giá trị làm lợi hàng trăm tỉ đồng.

Anh Lê Hoàng Quyết, Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu tại đại hội ẢNH: THANH QUÂN

Công tác đồng hành với thanh niên được chú trọng, với hơn 106.000 lượt tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm; hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho trên 81.000 thanh niên; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp và tham gia lao động có thời hạn ở nước ngoài. Công tác xây dựng Đoàn đạt kết quả tích cực, với hơn 108.000 đoàn viên mới được kết nạp, nhiều đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, anh Nguyễn Minh Triết ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu của tuổi trẻ Đồng Tháp trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp tiếp tục đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, triển khai hiệu quả các phong trào hành động cách mạng; tạo môi trường thuận lợi để thanh niên học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn.

Tại đại hội, T.Ư Đoàn công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp khóa I gồm 39 đồng chí; Ban Thường vụ 12 đồng chí; Ủy ban Kiểm tra 9 đồng chí. Anh Lê Hoàng Quyết được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn; anh Huỳnh Tấn Thành và anh Mai Minh Luận giữ chức Phó Bí thư Tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2025 – 2030.