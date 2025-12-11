Đại biểu HĐND TP.Đà Nẵng kiến nghị không tăng giá đất vì 'lợi bất cập hại'

Ngày 11.12, kỳ họp thứ 5 HĐND TP.Đà Nẵng khóa X (nhiệm kỳ 2021 - 2026) bước vào phiên thảo luận chung tại hội trường. Vấn đề dự thảo nghị quyết về bảng giá đất năm 2026 trên địa bàn TP.Đà Nẵng cũ được nhiều đại biểu quan tâm.

Tại kỳ họp lần này, UBND TP.Đà Nẵng có tờ trình, dự thảo nghị quyết của HĐND thành phố quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn TP.Đà Nẵng cũ, áp dụng từ năm 2026. Trong đó, UBND thành phố đưa ra 2 phương án về giá đất, đề xuất lựa chọn phương án 2.

Theo phương án được đề xuất, giá đất tại 15 phường, xã thuộc TP.Đà Nẵng cũ tăng mạnh. Nơi tăng cao nhất là xã Bà Nà, tăng hơn 50%. Xã Hòa Tiến và xã Hòa Vang có giá đất tăng hơn 49%. Các xã, phường khác có giá đất đề xuất tăng từ 2% đến gần 30%.

Đại biểu Trần Thắng Lợi nêu ý kiến tại phiên thảo luận ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đại biểu Vũ Quang Hùng cho rằng việc tăng giá đất trong giai đoạn này là "lợi bất cập hại", đồng nghĩa với việc thu ngân sách từ giá đất ngắn hạn, trong khi hệ lụy đối với môi trường đầu tư kinh doanh lại mang tính lâu dài và sâu rộng.

Thành phố có thể thu thêm một phần từ giá đất nhưng nếu đánh mất các nhà đầu tư chiến lược, Đà Nẵng sẽ thiệt hại nhiều hơn, như: mất nguồn thu bền vững, mất động lực tăng trưởng và giảm sức cạnh tranh.

Đại biểu Hùng cho rằng, hiện TP.Đà Nẵng đang ở giai đoạn bản lề, cần mở rộng quỹ đất để xây dựng Khu thương mại tự do Đà Nẵng, phát triển logistics, hoàn thiện hạ tầng khu công nghiệp và cảng biển. Trong bối cảnh đó, một chính sách đất đai ổn định, dễ dự báo là rất cần thiết để hỗ trợ doanh nghiệp, thay vì tạo áp lực về chi phí đất đai.

Vì vậy, ông Hùng kiến nghị chưa tăng giá đất trong thời điểm này, đặc biệt đối với đất sản xuất; đồng thời giữ ổn định chi phí đất đai để bảo vệ sức hấp dẫn đầu tư, ưu tiên hoàn thiện hạ tầng, quỹ đất sạch và các dịch vụ hỗ trợ, tập trung nâng chất lượng môi trường đầu tư thay vì nâng giá đất.

"Chúng ta có thể thu thêm một phần từ giá đất nhưng nếu đánh mất các nhà đầu tư chiến lược thì thành phố sẽ mất đi nhiều hơn, mất đi nguồn thu bền vững, mất đi động lực tăng trưởng và mất đi vị thế cạnh tranh trong khu vực. Bởi, giữ được nhà đầu tư hôm nay là giữ được năng lực tăng trưởng của Đà Nẵng ngày mai", ông Hùng nói.

Cùng quan điểm, đại biểu Trần Thắng Lợi cho rằng việc ban hành bảng giá đất năm 2026 là cần thiết vì theo Luật đất đai 2024 phải làm.

Tuy nhiên, TP.Đà Nẵng cũ đã nhiều lần điều chỉnh bảng giá đất tăng khá cao, chỉ thua TP.HCM, Hà Nội. Năm 2024, khi TP.Đà Nẵng ban hành bảng giá đất cũng đã có phản ứng của người dân, doanh nghiệp; đây là bài học cần quan tâm, đánh giá thận trọng, kỹ lưỡng hơn.

Đại biểu Lợi cho rằng, TP.Đà Nẵng vẫn phải ban hành bảng giá đất năm 2026 vì sự cần thiết, nhưng giữ ổn định như mức giá hiện nay. UBND TP.Đà Nẵng cũng cần tiếp tục rà soát để có bảng giá đất hợp lý hơn, đảm bảo có đánh giá tác động các mặt đời sống xã hội, tác động đến người dân, doanh nghiệp.