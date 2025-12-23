Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Phát hiện tàu cá tắt giám sát hành trình chở 47.000 lít dầu lậu

Huy Đạt
Huy Đạt
23/12/2025 08:05 GMT+7

Không có thuyền trưởng, tắt giám sát hành trình, 2 tàu cá bị Cảnh sát biển phát hiện giữa đêm trên vùng biển TP.Đà Nẵng khi đang vận chuyển lậu khoảng 47.000 lít dầu DO.

Tối 22.12, đại diện Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cho biết đơn vị đang phối hợp với các lực lượng liên quan điều tra, xác minh và xử lý vụ việc 2 tàu cá chuyển khoảng 47.000 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp trên vùng biển TP.Đà Nẵng.

Tàu cá không có thuyền trưởng, tắt giám sát hành trình chở 47.000 lít dầu lậu - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng kiểm tra 2 tàu cá phát hiện chở hàng chục nghìn lít dầu DO không rõ nguồn gốc trên vùng biển TP.Đà Nẵng

ẢNH: NAM TRUNG

Trước đó, lúc 22 giờ 15 phút ngày 21.12, trên vùng biển TP.Đà Nẵng, Tổ công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 chủ trì, phối hợp với Đoàn trinh sát số 1 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) và Thủy đoàn giao thông đường thủy số 1 (Cục CSGT, Bộ Công an) phát hiện 2 tàu cá mang số hiệu BV 92232 TS và BV 5594 TS có dấu hiệu vi phạm pháp luật. 

Qua kiểm tra, tàu cá BV 92232 TS do ông P.T.Tr. (34 tuổi, trú tại Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi) làm chủ kiêm thuyền trưởng, trên tàu có 11 thuyền viên. 

Tàu cá BV 5594 TS cũng thuộc sở hữu của ông Tr., tuy nhiên tại thời điểm kiểm tra không có thuyền trưởng, chỉ có 3 thuyền viên đang vận hành phương tiện.

Tàu cá không có thuyền trưởng, tắt giám sát hành trình chở 47.000 lít dầu lậu - Ảnh 2.

Lực lượng Vùng Cảnh sát biển 2 lập biên bản, niêm phong số dầu DO trái phép phát hiện trên 2 tàu cá

ẢNH: NAM TRUNG

Qua kiểm tra, lượng chức năng xác định, chủ tàu không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính pháp lý của phương tiện; hệ thống giám sát hành trình của cả 2 tàu đều không hoạt động, toàn bộ thuyền viên không có chứng chỉ chuyên môn theo quy định. 

Đáng chú ý, trên 2 tàu chứa nhiều phi nhựa và các bồn chất lỏng. Theo lời khai ban đầu của ông Tr., số hàng hóa này là dầu DO không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, với tổng khối lượng khoảng 47.000 lít.

Tàu cá không có thuyền trưởng, tắt giám sát hành trình chở 47.000 lít dầu lậu - Ảnh 3.

Kiểm tra khoang tàu của 2 tàu cá, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 47.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc

ẢNH: NAM TRUNG

Trong đó, tàu BV 92232 TS chở khoảng 30.000 lít, còn tàu BV 5594 TS chở khoảng 17.000 lít. 

Theo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, vụ việc được phát hiện trong đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn lậu và gian lận thương mại dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. 

Hiện toàn bộ hồ sơ, tang vật và phương tiện đã được bàn giao cho các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.

Tin liên quan

Bắt giữ 2 tàu cá vận chuyển trái phép thiết bị giám sát hành trình

Bắt giữ 2 tàu cá vận chuyển trái phép thiết bị giám sát hành trình

Lực lượng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát hiện, bắt giữ 2 tàu cá có hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép thiết bị giám sát hành trình của tàu cá khác.

Khám phá thêm chủ đề

tàu cá Đà Nẵng Dầu DO Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận