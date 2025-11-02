Bắt giữ 2 tàu cá vận chuyển trái phép thiết bị giám sát hành trình

Tối 2.11, tin từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết, đơn vị đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ 2 tàu cá có hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép thiết bị giám sát hành trình của tàu cá khác trên vùng biển Tây Nam.
Theo đó, lúc 4 giờ cùng ngày, tổ công tác thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 chủ trì, phối hợp Đồn biên phòng cửa khẩu cảng An Thới (Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang), kiểm tra tàu cá KG-xxxxx TS do ông L.T.P (55 tuổi, ở đặc khu Phú Quốc) làm chủ, kiêm thuyền trưởng, phát hiện tàu này đang tàng trữ, vận chuyển 1 thiết bị giám sát hành trình của tàu cá khác.
Khoảng 20 phút sau, khi kiểm tra tàu cá không số hiệu, do ông B.V.B (53 tuổi, ở P.Vĩnh Thông, An Giang) làm thuyền trưởng, lực lượng chức năng phát hiện trên tàu có 2 thuyền viên khác, tàu đang tàng trữ, vận chuyển 1 thiết bị giám sát hành trình của tàu cá khác.
Tổ công tác của Vùng Cảnh sát biển 4 đã lập biên bản, niêm phong tang vật vi phạm và đưa 2 tàu cá về Cảng Hải đội 401 tại đặc khu Phú Quốc, để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.
