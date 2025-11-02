Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bắt giữ 2 tàu cá vận chuyển trái phép thiết bị giám sát hành trình

Trần Ngọc
Trần Ngọc
02/11/2025 19:36 GMT+7

Lực lượng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát hiện, bắt giữ 2 tàu cá có hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép thiết bị giám sát hành trình của tàu cá khác.

Tối 2.11, tin từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết, đơn vị đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ 2 tàu cá có hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép thiết bị giám sát hành trình của tàu cá khác trên vùng biển Tây Nam.

Bắt giữ 2 tàu cá vận chuyển trái phép thiết bị giám sát hành trình tại Phú Quốc - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng đưa tàu cá vi phạm về cảng Hải đội 401 (đặc khu Phú Quốc, An Giang), để làm rõ hành vi vận chuyển trái phép thiết bị giám sát hành trình

ẢNH: BỘ TƯ LỆNH VÙNG CẢNH SÁT BIỂN 4

Theo đó, lúc 4 giờ cùng ngày, tổ công tác thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 chủ trì, phối hợp Đồn biên phòng cửa khẩu cảng An Thới (Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang), kiểm tra tàu cá KG-xxxxx TS do ông L.T.P (55 tuổi, ở đặc khu Phú Quốc) làm chủ, kiêm thuyền trưởng, phát hiện tàu này đang tàng trữ, vận chuyển 1 thiết bị giám sát hành trình của tàu cá khác.

Khoảng 20 phút sau, khi kiểm tra tàu cá không số hiệu, do ông B.V.B (53 tuổi, ở P.Vĩnh Thông, An Giang) làm thuyền trưởng, lực lượng chức năng phát hiện trên tàu có 2 thuyền viên khác, tàu đang tàng trữ, vận chuyển 1 thiết bị giám sát hành trình của tàu cá khác.

Bắt giữ 2 tàu cá vận chuyển trái phép thiết bị giám sát hành trình tại Phú Quốc - Ảnh 2.

Tổ công tác thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 niêm phong tang vật vi phạm trên tàu không có số hiệu

ẢNH: BỘ TƯ LỆNH VÙNG CẢNH SÁT BIỂN 4

Tổ công tác của Vùng Cảnh sát biển 4 đã lập biên bản, niêm phong tang vật vi phạm và đưa 2 tàu cá về Cảng Hải đội 401 tại đặc khu Phú Quốc, để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

